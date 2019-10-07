نصائح لتجنب الإصابة بمرض الإنفلونزا من بينها أخذ اللقاحات في الوقت المناسب

نشرت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك مجموعة من التوجيهات والنصائح، ودعت المواطنين إلى اتباعها لتجنب الإصابة بمرض الإنفلونزا. ودعت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، المواطنين إلى أخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب، وعدم الاحتكاك بالأشخاص الذين يحملون علامات الإصابة بالمرض. اقرا ايضاً: انطلاق الحملة الأولى لتلقيح سكان نيكاراغوا بمصل روسي ضد الإنفلونزا Advertisements وأكدت الهيئة على أهمية تنظيف الأنف، وغسل اليدين بالصابون، خاصة بعد العودة من الشارع واستخدام وسائل النقل العمومية. ونصحت الهيئة كذلك بتهوية الغرف باستمرار وترطيب الهواء داخل المساكن، وأكدت على أهمية اتباع نظام حياة سليم وتغذية متوازنة، والقيام بتمارين رياضية والنوم ساعات كافية. قد يهمك ايضاً: خبراء جامعة روتشستر الأميركية يبتكرون لاصقة مضادة لمرض الإنفلونزا

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