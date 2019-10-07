كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - الماء والخضرة والوجه الحسن، هذه أسرار السعادة في الحياة حين تأملين أن تشعري بالسعادة والأمل من حولك، ولذلك فمن الطبيعي أن تختار الأمهات أسماء مواليد مستوحاة من الأشجار الخضراء مثل الأسماء التالية: من وحي الأشجار أكاسيا: شجرة جميلة مشهورة في أستراليا. غصن: وهو جزء متمايل جميل من الشجرة. حفيف: صوت ورق الشجر. Advertisements يانعة: وتوصف بها الثمار الناضجة بل التامة النضج. هايزيل: هي شجرة كبيرة ومميزة وتحتوي على ثمار الجوز في بعض الأحيان. لورال: اسم شجرة جميلة أيضاً. شوح: اسم ولد وهو نوع من أشجار الصنوبر. سيدر: شجرة الأرز باللغة الانجليزية.

أرز: اسم شجرة تمتاز بالصلابة ومميزة الشكل. كايل: اسم شجرة تمتاز بجمال أوراقها الخضراء.

بازيل: اسم شجرة تستخدم في الديكور لروعتها.

فيء : وهو ظل الشجرة.

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