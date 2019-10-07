كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - يحدث الإسهال عند الحامل في الشهور الأولى من الحمل لعدة أسباب، أهمها تغيير عاداتها في الطعام، وبالتالي يجب أن تراعي وتراجع الحامل هذا الأمر في حال حدوث الإسهال قبل أن تلجأ إلى الطبيب. اختصاصية النساء والولادة، الدكتورة «ربا أبو مصطف»ى تشير إلى أسباب الإسهال عند الحامل في الشهور الأولى والمتمثلة بما يلي: الإسهال عند الحامل شرب الحليب بكثرة لكي تحافظ على أسنانها وعظامها، كذلك أسنان وعظام الجنين أثناء تكوينه في رحمها وفي المستقبل، والنتيجة هي زيادة نسبة سكر اللاكتوز الذي يسبب الإسهال.

قيام الحامل بتناول كمية كبيرة من الخضراوات المحتوية على الألياف، مما يصدم جهازها الهضمي. من المعروف أن الألياف تؤدي إلى تليين الأمعاء، ولكن زيادة نسبتها تؤدي إلى حدوث الإسهال. التغيرات الهرمونية تؤدي لحدوث الإسهال في الشهور الأولى، كما أن هناك بعض الحالات تستدعي حصول الحامل على الهرمونات، ما يؤدي لإصابتها بالإسهال.

إصابة الحامل بعدوى طفيلية بسبب تناولها لطعام ملوث يؤدي إلى حدوث الإسهال، فبعض الطفيليات تسبب الإسهال، مثل الجارديا. وجود مرض في الجهاز الهضمي للحامل، مثل التهاب القولون أو إصابتها سابقاً بمرض كورونا.

إصابة الحامل بفيروس يسبب الإسهال، وهذا يمكن علاجه بسهولة. Advertisements إصابة الحامل ببكتيريا تسبب الإسهال، وهذا يستوجب مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

ممارسة الرياضة دون إشراف الطبيب. علاج الإسهال تلافي الأطعمة الملوثة والحرص على غسل الخضراوات والفواكه جيداً.

الإكثار من النشويات المسلوقة، مثل الأرز المطبوخ في حال الإصابة بالإسهال. تناول الموز.

يمكن الانتظار حتى يزول من تلقاء نفسه.

ملاحظة الطعام الذي تسبب به والبعد عنه. شرب الشاي الغامق.

تناول اللبن الزبادي، لأنه مطهر للأمعاء.

الابتعاد عن الرياضة العنيفة. عدم الإكثار من السكريات.

تناول عصير الرمان ومغلي قشوره.

تناول التفاح بقشره.

تناول الثوم إذا كان لديها إصابة فيروسية.

عدم تناول القرفة، فهي تعالج الإسهال ولكنها تسبب تقلصات في الرحم.

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