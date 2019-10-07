شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي طرق الوقاية من أمراض فصل الخريف؟ والان مع التفاصيل

مع حلول فصل الخريف يجب العناية بالصحة بشكل جيد، حيث تنتشر بعض الأمراض في هذا الوقت من العام، خاصة بالتزامن مع موسم انتشار حبوب لقاح النباتات البرية والتي تتسبب في الإصابة بأمراض الحساسية، كما يعتبر فصل الخريف مزامنا لبداية الدراسة في الكثير من الدول العربية، مما يؤدي إلى انتقال الأمراض المعدية بين الطلاب في المدارس، نتيجة انتشار الجراثيم والميكروبات التي تنمو وتنتشر بشكل أكبر في الأماكن المزدحمة، وفيما يلي نتطرق إلى أمراض فصل الخريف، وطرق الوقاية من الإصابة بها.

أمراض فصل الخريف:

1. البرد والإنفلونزا

في فصل الخريف يتعرض الإنسان إلى بعض الأمراض منها البرد والإنفلونزا، والتي تحدث بسبب انتشار الفيروسات وتقلبات الجو التي تحدث نتيجة انتقال الطقس من الحار إلى البارد، ويكون للبرد والإنفلونزا بعض الأعراض الشائعة مثل ارتفاع درجة الحرارة والزكام.

حساسية فصل الخريف

2. حساسية الأنف

بسبب حبوب اللقاح تنتشر الحساسية الموسمية في فصل الخريف، والتي تتسبب في الإصابة بحساسية الأنف، وتظهر في أعراض مثل العطس المستمر وانسداد الأنف، مما يسبب ضيقا في التنفس مع التعرض إلى الرشح والسيلان بالأنف، كما قد يتعرض المصاب بحساسية الأنف في فصل الخريف إلى السعال أو الربو الشعبي الناتج عن انتقال إفرازات الأنف إلى الحلق والشعب الهوائية.

3. حساسية البلعوم

من أعراض حساسية البلعوم والتي تظهر في فصل الخريف، الألم الشديد في الحلق والاحتقان في الأغشية المخاطية بالبلعوم، مما يؤدي إلى الشعور بالحكة عند البلع، وتعتبر من أصعب أنواع الحساسية التي تصيب الإنسان خلال فصل الخريف.

4. حساسية الأذن

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عند الإصابة بحساسية الأذن يعاني المريض من الشعور بالحكة الشديدة داخل الأذن، مما يعرضها إلى المضاعفات ومنها التهاب الأذن الوسطى، مما يتسبب في الشعور بالصداع المستمر والألم الشديد.

5. الأمراض الجلدية

الأطفال في المدارس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية التي تظهر خلال فصل الخريف، والتي تنتج عن انتقال الجراثيم بسبب الازدحام، وتنتقل العدوى سريعا بسبب الأيادي الملوثة للأطفال نتيجة اللعب أو التحرك في الأماكن غير النظيفة وغير المعقمة.

طرق الوقاية من أمراض الخريف:

يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل جيد، وغسل اليدين وتطهيرهما باستمرار.

الحرص على عدم وضع اليدين على الأنف والعين بشكل مباشر حتى يتم الوقاية من انتقال الجراثيم.

يجب الحرص على تناول الطعام الصحي المتوازن الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن المختلفة، ولهذا يجب الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

عند الوجود خارج المنزل يجب الحرص على حمل المناديل التي تحتوي على المواد المطهرة.

تعتبر ممارسة الرياضة من الأشياء المهمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض، حيث إنها تقوم بتنشيط الدورة الدموية بشكل جيد.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتي تجعل الإنسان أكثر تعرضا للجراثيم والميكروبات المسببة للعدوى.

بعد الاستحمام أو ممارسة الرياضة يجب الابتعاد عن تيارات الهواء الباردة، منعا للتعرض لنزلات الإنفلونزا والبرد.

يجب الاهتمام بالتطعيمات الموسمية للأطفال، والتي تساعد على الوقاية من أمراض فصل الخريف.

تناول المشروبات العشبية مثل النعناع والزنجبيل والقرفة، والتي تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض.