شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الطرق المنزلية لتبييض الأسنان والان مع التفاصيل

أصبح الحصول على ابتسامة مشرقة بيضاء كالفنانين هدف الكثير من السيدات والرجال حول العالم، وأحد الأسباب الرئيسية للتردد على عيادات الأسنان.

لكن حذر الدكتور شادي سمير، أخصائي تجميل وجراحة الفم والأسنان، من اتباع طرق تبييض الأسنان الطبيعية والوصفات المنزلية لأنها تؤثر بشكل مباشر على مينا الأسنان واللثة مسببة العديد من المشاكل الصحية بالأسنان.

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وأشار سمير إلى وجود طرق حديثة لتبييض الأسنان بتقنيات خاصة، وأوضح أن لتبييض الأسنان طرقا عديدة منها الطرق التقليدية مثل الـHome Bleaching والذي يتم عن طريق Kit بمقاسات الأسنان وبعض محاليل التبييض، وتتم على مراحل يتم ارتداؤها بالمنزل يوميا وهي مفيدة للحصول على ابتسامة بيضاء، ولكن على وقت طويل ومفعول ممتد.

أما الطريقة الثانية فهي التبييض بالليزر والتي قد تتطلب عدة جلسات بالعيادة وتعطي نتيجة جيدة وتمنحك تحكما كاملا في اختيار درجة لون الأسنان.

وعن أحدث تقنية لتبيض الأسنان فهو جهاز الـZoom والذي يقدم نتيجة فعالة من الجلسة الأولى في العديد من الحالات، فهو يمنحك نتيجة سريعة ومثالية.

