أمراض فصل الخريف وطرق الوقاية منها

مع حلول فصل الخريف يجب العناية بالصحة بشكل جيد، حيث تنتشر بعض الأمراض في هذا الوقت من العام، خاصة بالتزامن مع موسم انتشار حبوب لقاح النباتات البرية والتي تتسبب في الإصابة بأمراض الحساسية، كما يعتبر فصل الخريف مزامنا لبداية الدراسة في الكثير من الدول العربية، مما يؤدي إلى انتقال الأمراض المعدية بين الطلاب في المدارس، نتيجة انتشار الجراثيم والميكروبات التي تنمو وتنتشر بشكل أكبر في الأماكن المزدحمة، وفيما يلي نتطرق إلى أمراض فصل الخريف، وطرق الوقاية من الإصابة بها.

أمراض فصل الخريف:

1. البرد والإنفلونزا

في فصل الخريف يتعرض الإنسان إلى بعض الأمراض منها البرد والإنفلونزا، والتي تحدث بسبب انتشار الفيروسات وتقلبات الجو التي تحدث نتيجة انتقال الطقس من الحار إلى البارد، ويكون للبرد والإنفلونزا بعض الأعراض الشائعة مثل ارتفاع درجة الحرارة والزكام.

2. حساسية الأنف

بسبب حبوب اللقاح تنتشر الحساسية الموسمية في فصل الخريف، والتي تتسبب في الإصابة بحساسية الأنف، وتظهر في أعراض مثل العطس المستمر وانسداد الأنف، مما يسبب ضيقا في التنفس مع التعرض إلى الرشح والسيلان بالأنف، كما قد يتعرض المصاب بحساسية الأنف في فصل الخريف إلى السعال أو الربو الشعبي الناتج عن انتقال إفرازات الأنف إلى الحلق والشعب الهوائية.

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3. حساسية البلعوم

من أعراض حساسية البلعوم والتي تظهر في فصل الخريف، الألم الشديد في الحلق والاحتقان في الأغشية المخاطية بالبلعوم، مما يؤدي إلى الشعور بالحكة عند البلع، وتعتبر من أصعب أنواع الحساسية التي تصيب الإنسان خلال فصل الخريف.

4. حساسية الأذن

عند الإصابة بحساسية الأذن يعاني المريض من الشعور بالحكة الشديدة داخل الأذن، مما يعرضها إلى المضاعفات ومنها التهاب الأذن الوسطى، مما يتسبب في الشعور بالصداع المستمر والألم الشديد.

5. الأمراض الجلدية

الأطفال في المدارس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية التي تظهر خلال فصل الخريف، والتي تنتج عن انتقال الجراثيم بسبب الازدحام، وتنتقل العدوى سريعا بسبب الأيادي الملوثة للأطفال نتيجة اللعب أو التحرك في الأماكن غير النظيفة وغير المعقمة.





طرق الوقاية من أمراض الخريف: