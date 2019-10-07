شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية الفول السوداني قد تكون قاتلة.. مخاطرها تصل لتشنجات بالحلق وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الفول السودانى هى نوع شائع من الحساسية يمكن أن يكون لها آثار تهدد الحياة، ويحتاج إلى علاج فوري أو قد يكون قاتلاً، حتى اللقمة الصغيرة تكفى لإرسال شخص إلى رد فعل تحسسي شديد.

ووفقًا لدراسة في جامعة كولومبيا البريطانية، قد يكون هناك جين جديد مسئول عن هذا العرض، حيث يؤكد الباحثون أن هذا دليل إضافي على أن الجينات تلعب دورًا في تطوير الحساسية الغذائية وتفتح الباب أمام الأبحاث المستقبلية والتشخيصات المحسنة وخيارات العلاج الجديدة.

هذا الجين يسمى c11orf30 / EMSY (EMSY)، وهو معروف بالفعل أنه يلعب دورًا في الحالات الأخرى المرتبطة بالحساسية، مثل الأكزيما والربو والتهاب الأنف التحسسي. وفقًا لمجلة الحساسية والمناعة السريرية "jacionline" .

ما هى حساسية الفول السوداني

وفقًا للباحثين، حساسية الطعام هى نتيجة كل من العوامل الوراثية والبيئية، ولكن هناك القليل من البيانات المتعلقة بالأساس الوراثي لهذه الحالة، على حد قولهم، وأضافوا أن اكتشاف الارتباط الوراثي يعطي صورة أكمل عن أسباب الحساسية الغذائية، وهذا قد يساعد الأطباء في النهاية على تحديد الأطفال المعرضين للخطر.

حساسية الفول السوداني تتطور في الحياة المبكرة للطفل ونادرًا ما يتجاوزها، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وحتى تهدد الحياة.

استعرض الباحثون الحمض النووي لـ850 فردًا مصابون بحساسية الفول السوداني المعينين من السجل الكندي لحساسية الفول السوداني (CanPAR) قاموا بمسح أكثر من 7.5 مليون علامة وراثية عبر الحمض النووي من خلال دراسة على مستوى الجينوم (GWAS).

لقد بحثوا عن أدلة حول كون الجينات قد تكون مسئولة عن خطر الإصابة بالحساسية الغذائية، كما فحص الباحثون في 6 دراسات وراثية أخرى من مجموعات أمريكية وأسترالية وألمانية وهولندية، وثبت أن جينًا معينًا قد يؤدى إلى زيادة في خطر كل من حساسية الفول السوداني والحساسية الغذائية، كما اشتبهوا في تورط 5 مواقع أخرى للجينات.

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أعراض الحساسية الفول السوداني

مجرد قطعة صغيرة من الفول السوداني يمكن أن يؤدي إلى الحساسية، فقد تواجه سيلان الأنف وخلايا النحل والتهيج والحكة في الفم والحلق، وكذلك الإسهال وتشنجات البطن والغثيان أو القيء.

في الحالات الشديدة، قد تواجهك شد بعضلات الحلق ما يجعل من الصعب بلعها وضيق التنفس أو الصفير، وقد يصعب عليك التنفس أيضًا، مع الشعور بنبض ضعيف وارتباك ودوار في حالات نادرة جدًا.

في بعض الأحيان، قد تحصل بشرتك أيضًا على مسحة مزرقة أو تبدو باهتة جدًا، علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب انقباضًا في الشعب الهوائية ويؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، ومن الضروري الحصول على مساعدة طبية على الفور لأن أي تأخير قد يؤدي إلى الوفاة.

علاج حساسية الفول السوداني

لا يوجد خيار لعلاج حساسية الفول السوداني، ولكن أكثر الأشياء أمانًا هو تجنب الفول السوداني تمامًا، ولكن دراسة في جامعة كارولاينا الشمالية للرعاية الصحية تقول إن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للفول السوداني قد يكون لديهم طريقة جديدة لحماية أنفسهم من ردود الفعل التحسسية الشديدة والتعرض العرضي للفول السوداني.

يسمي الباحثون هذا العلاج المناعي تحت اللسان، وينطوي على وضع كمية ضئيلة من بروتين الفول السوداني المسال تحت اللسان، حيث يتم امتصاصه على الفور في مجرى الدم لتقليل حساسية الجهاز المناعي لكميات أكبر من بروتين الفول السوداني.