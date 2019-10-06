شكرا لقرائتكم خبر عن يقي من أزمات القلب.. تعرف على فوائد فاكهة العنب والان مع التفاصيل

كشف الأطباء عن الخصائص المفيدة لفاكهة العنب، وذلك نظرًا للعناصر الغذائية المفيدة صحيًا على جسم الإنسان، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك"،وفي السطور التالية نذكر لكم أبرز فوائد فاكهة العنب.

- يساعد مادة الريسفيراترول في خفض الكولسترول، وتقليل التهاب الأوعية الدموية.

- تقلل المركبات الفينولية، من خطر الإصابة بالسرطان.

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-حمض الفوليك، وهو نوع من فيتامين ب، مفيد جدا للحوامل.

- يكون للعنب تأثير مفيد على جميع الأعضاء، على سبيل المثال، تساعد الألياف على الهضم، ويعمل مزيج السليلوز والسكر والأحماض الموجودة فيه كمسهل طبيعي.

- الكالسيوم والمعادن والعديد من الفيتامينات الموجودة في العنب، تدعم صحة العظام والأسنان ومرونة الجلد.

- تناول العنب له تأثير جيد على الجهاز العصبي، وعمل الرئتين والقلب، وحماية الجسم من الإجهاد وتقليل احتمالية حدوث أزمات قلبية.