شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 زيوت صحية تتحكم فى مستويات السكر لمرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب زيت الطهي دورًا مهمًا في إدارة نظامنا الغذائي، خاصة عندما تعاني من أمراض مثل أمراض القلب وضغط الدم والسكري.

استخدام مزيج من الزيوت النباتية أمر مهم لضمان أفضل جودة الدهون، وعندما يتعلق الأمر بمرض السكري، من المهم مراقبة نظامك الغذائي لأن مستويات السكر في الدم تؤثر بشكل مباشر على صحتك مما تأكله، وفقا لتقرير موقع " diabetesselfcaring" نخبرك بأهم 5 زيوت طبخ ، والتي ستساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

زيت الكانولا

هو زيت نباتي مشتق من نبات بذور اللفت، غني بحمض ألفا لينولينيك وهو نوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3، كما أنه يحتوي على أحماض دهنية صحية غير مشبعة أحادية موجودة في الأفوكادو والزيتون، وأظهرت دراسة أن زيت الكانولا يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول السيئ لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو زيت صديق للقلب وهو جيد أيضًا لمرضى السكرين فيحتوي على مضادات الأكسدة تسمى التيروزول التي يمكن أن تكون بمثابة عامل علاجي لتحسين مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

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زيت بذر الكتان

يحتوي بذور الكتان على نوع من الألياف، والتي يمكن أن تبطئ عملية الهضم، مما يسمح لهضم الجلوكوز من الأطعمة وإطلاقها ببطء في مجرى الدم، مما يمنع زيادة مفاجئة في مستويات السكر في الدم.

زيت الجوز

يحتوي زيت الجوز على نسبة عالية من الدهون الثلاثية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية والصديقة للدهون غير المشبعة، يساعد على زيادة حساسية الأنسولين لدى مرضى السكرين حيث أظهرت دراسة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن الاستهلاك المنتظم لزيت الجوز قد يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري لدى النساء.

زيت السمسم

هذا الزيت غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة التى لها فوائد كبيرة لمرضى السكري، حيث تشير دراسة نشرت عام 2016 في المجلة الأمريكية للطب إلى أن مزيجًا من زيت نخالة الأرز وزيت السمسم قد يكون مفيدًا لسكر الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.