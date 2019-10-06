شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طفل يولد بجزء مفقود من جمجمته ودماغه تغطى فقط بالجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن من المتوقع أن يعيش لوكاس سانتا ماريا، البالغ من العمر 7 أشهر، فترة تتجاوز بضع ساعات بعد ولادته بسبب ولادته بجزء مفقود من الجمجمة ووجود قطعة من الجلد فقط تغطى دماغه.

ويعتقد الأطباء وفقًا لتقرير جريدة "ديلى ميل" أن حالته نادرة فى البقاء على قيد الحياة، وتم نصح والدته بإنهاء حملها عند الـ10 أسابيع فقط، لكنها قالت إنها لا تستطيع المضي قدمًا في الاختيار المفجع.

ولد لوكاس في الأسبوع الـ35 من الحمل، ولم يتوقع والداه بقاءه على قيد الحياة إذا استقرت حالته، وكان قادرًا على تناول الطعام والتنفس دون مساعدة، وبعد إجراء عملية جراحية لإزالة الأجزاء السائلة والتالفة من دماغه بعد 4 أيام فقط من ولادته، تمكن من العودة إلى المنزل، ولكن ينتظر إجراء عملية جراحية لصياغة جمجمة فوق دماغه.



الطفل المولود بنصف جمجمة

وقالت والدة الطفل: "اكتشفت حالته فى أول صوت بالموجات فوق الصوتية عندما كنت حاملاً في 10 أسابيع فقط وقيل لي إنه من المحتمل أن يموت في الرحم أو فور الولادة، لذا أوصى الأطباء بإجراء عملية إجهاض مدمرة لأنهم لم يعطونا أي أمل على الإطلاق، ولكن لم أفكر مطلقًا في الإجهاض من قبل، لكننا اضطررنا إلى التفكير بسبب هذه الظروف، لكنه كان شيئًا لم أستطع إحضار نفسي إليه"

ما هو مرض اختراج الدماغ

هو نوع من الاضطرابات الرأسية حيث يقع المخ خارج الجمجمة، وهو نوع من عيوب الأنبوب العصبي (NTD)، يولد حوالي واحد من كل 1000 طفل.

يعتبر خللًا في نمو الدماغ المميت يتم اكتشافه أثناء الحمل، ويتميز المرض النادر بفقدان أنسجة المخ وأعلى الجمجمة ما يجعل الطفل غير قادر على البقاء خارج الرحم، تحدث الإصابة واحدة من كل 33000 حالة حمل

ويعتبر المرض مقدمة لسرطان الدماغ، وهو عيب خلقي خطير يولد فيه الطفل بدون أجزاء من الدماغ والجمجمة، يعتبر اختراج الدماغ قاتلاً ولا يمكن علاجه، إذا ولد الطفل وظل على قيد الحياة، فعادةً ما يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في المخ، وحتى الآن لا يوجد علاج معروف لمرض التهاب الدماغ.

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من المتوقع أن يخضع الطفل، لعملية جراحية عندما يبلغ من العمر عامًا ونصف العام لتشكيل جمجمة تحمى دماغه المغطاة فقط بالجلد.



الطفل بعد الولادة

ما هي عيوب الأنبوب العصبي؟

عيوب الأنبوب العصبي هي تشوهات في الدماغ أو العمود الفقري أو الحبل الشوكي التي تحدث في المراحل الأولى من الحمل، وتحدث عندما لا يتطور الجنين بشكل صحيح، عادة خلال الأسابيع الأربعة الأولى بعد الحمل.

الأشكال الأكثر شيوعًا من الأمراض القلبية الوعائية هي الحالات التي تسمى دماغ الدماغ، السنسنة المشقوقة والدماغ، وغالبًا ما يكون السنسنة المشقوقة وهي تشوه في العمود الفقري قاتل، وقد يعيش الكثير من الأطفال في مرحلة البلوغ جيدًا، ولكنه يمكن أن يسبب إعاقة شديدة بعد ذلك.

يحدث التهاب الدماغ عندما يظهر جزءًا من دماغ الطفل والأغشية خارج الرأس من خلال ثقب في الجمجمة، قد يتم علاج هذا الأمر عن طريق الجراحة، ولكن من المحتمل أن يسبب مشاكل في الدماغ على المدى الطويل.

يُنصح النساء بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا أثناء الحمل وقبله على الأقل حتى الأسبوع 12 بعد الحمل، لأنه ثبت أنه يقلل من خطر عيوب الأنبوب العصبي.