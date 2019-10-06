هذا السبب سيدفعكِ لتناول الموز بـ"الخيوط" الملتفة حوله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحب معظمنا تناول الموز لكونه من نوعية الفواكه اللذيذة والمغذية في الوقت نفسه، لكن ربما ما لا يعرفه الكثيرون منا هو أن الخيوط التي تتكون على هيئة أنسجة حول إصبع الموز تكون ذات قيمة من الناحية الغذائية ويفضل تناول الموز بها دون إزالتها.
ويجب في البداية معرفة أنه لا يطلق عليها من الناحية العلمية اسم "خيوط"، بل تعرف باسم "حزم اللحاء"، أي مجموعة أنسجة معقدة تنقل الغذاء والماء لدى النبات وتكون هي المسؤولة عن تزويده بما يحتاجه من مغذيات ومياه ومعادن لكي ينمو.
وأوضح باحثون بهذا الصدد أن تلك الخيوط التي نجدها ملتفة حول إصبع الموز تعمل بشكل أساسي على توزيع المواد والعناصر المغذية صعودًا وهبوطًا في الموز أثناء نضجه.
وينصح الباحثون لذلك بضرورة الاحتفاظ بتلك الخيوط على أصابع الموز وعدم إزالتها عند تناولها؛ لما تنطوي عليه من قيمة غذائية حقيقية من الناحية الصحية.
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