خسارة الوزن برجيم المؤشر الغليسمي 5 كيلو في 10 ايام

يمكن خسارة الوزن بالاعتماد على الكثير من الطرق الصحية وابرزها اتباع نظام غذائي وصحي متوازن وممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً على الاقل. كذلك يمكن اللجوء الى بعض الحميات الخاصة مثل رجيم المؤشر الغليسمي الذي يساعد على خسارة الوزن بما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في 10 ايام فقط.

قاعدة الرجيم الغليسيمي لخسارة الوزن



من اجل خسارة الوزن باستخدام الرجيم الغليسيمي يجب اتباعه على مرحلتين.

1 في المرحلة الاولى يجب اختيار الاطعمة ذات المؤشر الغليسيمي الذي لا يتعدى الـ20. وينصح بالابتعاد عن المأكولات الغنية بالسكر وعن النشويات والفواكه.

2 في المرحلة الثانية يمكن تناول الكربوهيدرات مع الحفاظ على مؤشر غليسيمي اقل من 55. وفي هذه الحالة يمكن تناول البقوليات والفواكه وبعض النشويات.

كيفية خسارة الوزن برجيم المؤشر الغليسمي



من اجل استعادة الرشاقة بالاعتماد على هذا الرجيم يجب اتباعه على مرحلتين تتضمن كل منهما 5 ايام ويسمح خلال كل منها بتناول انواع محددة من الاطعمة والمشروبات.

المرحلة الاولى





اليوم الاول

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، 30 الى 40 غ من البندق النيئ. الغداء. جزر مبشور مع ملعقة وسط من زيت الكولزا، قطعة اسكالوب خالية من الدهون، كوب من لبن الصويا. العشاء. أومليت مع ملعقة وسط من زيت الجوز وقطعتي جبنة.

اليوم الثاني

الفطور. كوب شاي او قهوة من دون سكر، 30 غ من جبنة قليلة الدسم، بيضة مسلوقة. الغداء. طبق سلطة يحتوي على نصف حبة افوكادو، بضعة قطع جمبري وردي، هليون مسلوق، القليل من زيت الكولزا، 5 حبات جوز. العشاء. كرفس مبشور ومسلوق مع ملعقة وسط من زيت الكولزا، قطعة من سمك الماكريل بالخضار، القليل من كريم الشوكولا بالصويا والقرفة.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر مع قطعة حبش و40 غ من اللوز النيئ. الغداء. جزر مبشور مع ملعقة وسط من زيت الجوز، قطعة من لحم العجل، ملعقة وسط من زيت الزيتون. العشاء. قطعة من سمك مشوي، طبق سلطة خضراء مع الجوز وملعقة وسط من زست الجوز.

اليوم الرابع

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، كوب من لبن الصويا، 40 غ من اللوز النيئ. الغداء. شمندر مبشور مع ملعقة وسط من زيت الجوز، فاصوليا خضراء مسلوقة مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، قطعة جبنة بيضاء قليلة الدسم. العشاء. بضعة قطع من قلب النخيل مع ملعقة وسط من زيت الكولزا، قطعة من فيليه الدجاج المشوي، كوب من اللبن الطبيعي.

اليوم الخامس

كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، قطعتان من السلمون المدخن، قطعة من الجبنة البيضاء مع الاعشاب. الغداء. سلطة ملفوف مع ملعقة وسط من زيت الكولزا، قطعة من السلمون المشوي، كوسى مشوي مع ملعقة وسط من زيت الزيتون. العشاء. قطعة صغيرة من لحم الحبش، شمندر مسلوق مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، هندباء مسلوقة مع ملعقة طعام من زين الجوز، كوب من لبن الصويا بنكهة الفانيليا.

المرحلة الثانية

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اليوم الاول

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، 30 غ من حبوب الفطور، كوب من لبن الصويا الطبيعي. الغداء. فجل اسود، قطعة اسكالوب دجاج، لوبياء خضراء مسلوقة مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، 30 غ من جبنة الماعز، 30 غ من الخبز المصنوع من انواع عدة من الحبوب. العشاء. جزر مبشور مع ملعقة وسط من زيت الجوز، قطعة من السمك المشوي مع الطماطم وملعقة طعام من زيت الزيتون، حبة اجاص مشوية في الفرن مع القرفة.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، قطعتا بسكويت مصنوع من الجاودار، 30 غ من جبنة الماعز. الغداء. قطعة من لحم الحبش مع البهارات. العشاء. قطعتان من السلمون المشوي مع شمندر مسلوق وملعقة وسط من زيت الجوز، حبة برتقال.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر. الغداء. 5 حبات محار، سبانخ مسلوق مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، تفاحة مشوية مع جبنة فيتا وقبضة من البندق. العشاء. سلطة هندباء مع الجوز وملعقة وسط من زيت الجوز والعدس المسلوق، كوب من لبن الصويا الطبيعي.

اليوم الرابع

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، 30 غ من الخبز المصنوع من انواع عدة من الحبوب، 10 غ من الزبدة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي. الغداء. هليون مسلوق مع ملعقة وسط من زيت الكولزا، قطعة من لحم الحبش المشوي مع الاعشاب. العشاء. خليط من الخضار المطهوة، بيضتان مسلوقتان.

اليوم الخامس

الفطور. كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، 30 غ من الخبز المصنوع من انواع عدة من الحبوب، 10 غ من بوريه اللوز، قطعة من لحم الحبش. الغداء. قبل ارضي شوكة مسلوق مع ملعقة وسط من زيت الكولزا، قطعة لحم عجل مطهو مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، 3 ملاعق طعام من الارز، قطعة من الجبنة البيضاء. العشاء. قطعتان من السلمون المشوي. كوب من لبن الصويا بنكهة الفانيليا.

نصائح مهمة



بعد اتباع رجيم المؤشر الغليسيمي لمدة 10 ايام يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي بعد ذلك.

• يمكن تناول 2 الى 3 حصص فواكه يومياً.

• يسمح بتناول كمية معتدلة من النشويات لا تتخطى الـ100 غ اذا كانت مطهوة والـ30 غ اذا كانت غير مطهوة.

• ينصح بالتركيز على الخضار بأنواعها كافة. فهذا الرجيم يساعد على خسارة الوزن بفعالية.

