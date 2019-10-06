بعد اعتذاره.. رئيس الزمالك يتراجع عن عرض جنش للبيع

تراجع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن عرض حارسه محمود عبدالرحيم "جنش" للبيع، بعد اعتذار الأخير عن تصرفاته خلال الفترة الماضية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إن جنش تواصل معه هاتفيا، واعتذر له عن التغريدات التي نشرها في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للمطالبة بالحصول عل مستحقاته المادية.

واكتفى مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع عقوبة مادية على جنش، بداعي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمستحقاته، دون التطرق لبيعه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الزمالك أنه كان ينوي تعديل عقد الحارس الدولي، بالإضافة إلى زميليه محمود علاء وطارق حامد، موجها اللوم له على تصرفه.

Advertisements

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور جلسة مع جنش في حضور وكيله، الأحد، من أجل إنهاء الأزمة بشكل تام.

وكان جنش كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أؤكد أنني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب، هل هو بسبب إصابتي أم بسبب شيء آخر؟".

ويغيب جنش عن الملاعب منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

ورد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، على تصريحات الحارس، مؤكداً أن عدم صرف مقدم التعاقد يسري على غالبية اللاعبين باستثناء الصفقات الجديدة، التي تحصل على مقدم التعاقد عند التوقيع.

وعاتب أمير مرتضى جنش على إثارة الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن سبب عدم صرف المستحقات يرجع إلى أزمة مالية يعيشها النادي في الوقت الحالي.

وتسبب الأمر في اتخاذ رئيس نادي الزمالك قرارا بعرض الحارس الدولي للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل أن يعلن تراجعه عن قراره في وقت لاحق.