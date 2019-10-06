تجميد الأفوكادو.. خطوات لازمة للمحافظة على النكهة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتطلب الأفوكادو نوعًا خاصًا من المعاملة لا سيّما عندما ينضج، فمثلاً يجب الإسراع في فتحه وتناوله؛ لأنَّ التأخر في ذلك يؤدي لتحول لون الثمرة من الداخل إلى بني ويصير قوامها أسفنجيًاَ من فرط النضج، وبالتالي ينصحُ في هذه الحالة بعدم التأخر في حفظ الثمرة مع إمكانية القيام بتجميدها بعد شرائها طازجةً، مباشرةً لكي تبقى طويلاً.

ولك أن تعلمي أنَّ عملية تجميد الأفوكادو أسهل ما تكون، وأن هناك أكثر من طريقة للقيام بذلك، فيمكنك شق الثمرة إلى نصفين وتخزينها في الفريزر، لكن هناك بعض الخطوات اللازمة لذلك من البداية؛ فأولاً تقسم الثمرة لنصفين ثم تزال القشرة والبذرة الداخلية، ثم يتم تنظيف كل نصفٍ بفرشاةٍ وعصير ليمون، بعدها يتم التغليف بغطاءٍ بلاستيكي بشكل محكم، مع التأكد من عدم وجود هواء بالداخل مطلقًا، كما يجب التأكد من تغطية كامل الفجوة مكان البذرة الداخلية بالغطاء البلاستيكي، وأخيرًا يمكن وضع تلك القطع المغلفة بشكل جيد داخل أي مكان في الفريرز.

وهناك طريقةٌ أخرى يمكن بها حفظ الأفوكادو في الفريزر، وهي الطريقة التي يتم فيها هرس الثمرة بعد تنظيفها وتقشيرها وإزالة البذرة ومن ثم وضعها في إناء لهرسها بمساعدة مقدار من عصير الليمون، ومن ثم وضع هرس الثمرة في كيس آمن بالفريزر بعد التأكد من إزالة كل الهواء الزائد بالداخل لضمان بقائه مدة طويلة.

هذا ويمكن للأفوكادو أن يبقى في الفريزر مدةً تصل لـ 6 أشهر مع معرفة أنَّ الأفوكادو المجمد يكون رائعًا مع أشياء من ضمنها مشروبات السموذي على وجه التحديد.