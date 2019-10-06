باحثون فرنسيون يصممون "بدلة" تحرك مشلولاً تعمل بأوامر صادرة عن عقله

تمكن رجل مشلول من تحريك أطرافه الأربعة ببدلة هيكلية خارجية تعمل بأوامر صادرة عن عقله، حسبما أفاد باحثون فرنسيون، حيث قال المريض، الذي طلب نشر اسمه الأول فقط «ثيبو»، والبالغ من العمر 30 عاماً، إن خطواته الأولى ببدلته الهيكلية جعلته يشعر وكأنه أول «رجل يخطو على سطح القمر». غير أن حركات ثيبو، ولا سيما المشي، لا تزال محدودة، ولذلك لا يجري استخدام «بدلة روبو» حالياً إلا في المختبر.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه الطريقة يمكن أن تحسّن يوماً ما نوعية حياة المرضى. وأفاد العلماء الفرنسيون بأن بإمكانهم الاستمرار في تحسين تلك التكنولوجيا، رغم أنها لا تزال محدودة في الوقت الحالي بسبب كمية البيانات التي يمكن قراءتها من الدماغ وإرسالها إلى جهاز كومبيوتر وتفسيرها ثم إرسالها إلى الهيكل الخارجي في وقت متزامن.

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وفي عام 2017، شارك ثيبو في تجربة جرت باستخدام الهيكل الخارجي أجراها مختبر «كلينتاك» بالتعاون مع جامعة غرونوبل. في البداية، مارس تيبولت تمريناً باستخدام شرائح مزروعة في الدماغ للتحكم في شخصية افتراضية، أو في صورة رمزية في لعبة كومبيوتر، ثم انتقل إلى المشي مستخدماً البدلة. وهناك أيضاً خطط لتطوير التحكم في الأصابع للسماح لثيبو بالتقاط الأشياء ونقلها. وقد استخدم بالفعل الشرائح المزروعة في الدماغ للتحكم في كرسي متحرك.

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وفي تصريح لتلفزيون «بي بي سي»، قال عليم لويس بن عبيد، رئيس المجلس التنفيذي لمختبر «كلينتاك»، الذي قام بتطوير عملية تحفيز للمخ لمرضى الشلل الرعاشي: «لقد حللنا المشكلة، وأظهرنا أن الفكرة صحيحة. وهذا دليل على أنه بإمكاننا مواصلة تطوير فكرة تحرك المرضى في هياكل خارجية، ما يعني السير في اتجاه تحسين نوعية حياتهم».

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