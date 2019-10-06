شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعرف مرضك من لون البراز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل هناك علاقة بين لون البراز والإصابة بالأمراض؟.. نعم هناك علاقة كبيرة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع " mayoclinic".

وأوضح التقرير، أن اللون الطبيعي للبراز هو المائل للبني، وعند التعرض لتغير لون البراز يكون بسبب تناول بعض الأطعمة المسببة لهذا الأمر، أو يعد علامة قوية على إصابتك بالأمراض.

فقد يتعرض البعض للإصابة ببراز ذات اللون الأسود، وهذا يعد علامة واضحة علي إصابة الشخص بمشكلة ما في الجهاز الهضمي، كالنزيف أو دوالي أو قرحة المعدة، وهنا يجب الذهاب للطبيب خاصة إذا كان البراز أسود طري، فيجب إجراء منظار للاطمئنان على حالتك الصحية، أما في حالة أن البراز أسود ولكنه متماسك فيكون دليلا علي الإسراف في تناول عنصر الحديد سواء كان في الطعام، أو في المكملات الغذائية.

Advertisements



مرضك من لون البراز

ونجد أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالبراز ذى اللون الأخضر، وهذا اللون يعد دليلا على الإسراف في تناول الخضروات، ولا يوجد خطورة في هذا الأمر، ولكن في حالة الإصابة ببراز فاتح اللون وسائل فيجب عليك تناول بعض الأدوية العلاجية التي تعمل على علاج الإمساك مع ضرورة الكشف على الكبد والمرارة لأن هذا يعد دليلا على الإصابة بهذا الأمر.

وأخيرا في حالو التعرض للبراز ذات اللون الأحمر فيمكن أن يكون السبب في هذا الأمر الإكثار من تناول الأطعمة الحمراء كالطماطم أو ما شابه ذلك، ولكن إذا كان اللون أحمر فاتح اللون، فهذا يعد دليلا على الإصابة بنزيف داخلي أو وجود مشكلة في الجهاز الهضمي ويجب الذهاب مباشرة إلى الطبيب.