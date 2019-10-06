هذه الأطعمة لا تقتربي منها عند حضور بوفيه مفتوح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من روعة فكرة البوفيه الذي يتم تحضيره في كثيرٍ من المناسبات الاجتماعية أو الذي يكون معروضًا ضمن نظام الإقامة الخاص بأيِ من الفنادق، لكن تبقى هناك بعض التحديات التي دائمًا ما يواجهها البعض هناك، في مقدمتها تنوع الأطعمة في البوفيه؛ إذ يكون محفزًا على الإفراط في الأكل وتناول أطباقٍ مكتظةٍ بالسعرات الحرارية.

ونقدمُ لكِ فيما يلي قائمة بعض الأطعمة التي يتعين عليك تجنب تناولها عند التعامل مع بوفيه مفتوح، وذلك لضمان الحفاظ على نظامك الغذائي الصحي ولضمان الاستمتاع بتناول الطعام الشهي دون التضرر منه بأي حال من الأحوال، وتلك الأطعمة هي:

الخبز

كثرة تناوله تزيد الشعور بالشبع، وهو ما يمنحك شعورًا بالامتلاء، ومن ثم يحد من قدرتك على تناول أنواع أخرى من الأطعمة المعروضة وتكون أعلى في القيمة الغذائية.

الفواكه المقطعة سلفًا

رغم شكلها الجميل في الأطباق وما قد تقدمه لك من فائدةٍ غذائية، لكن المشكلة أنها تكون مكشوفة وجاذبة للبكتيريا وهو ما قد يضرُ بصحتك في الأخير.

براعم النباتات

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رغم أنها تعد أيضًا من أكثر أنواع الطعام إفادةً للصحة، لكنها تحظى ببعض الأخطار في الوقت نفسه، وذلك لأنها تنمو في بيئاتٍ رطبة ويصعب تنظيفها تمامًا.

السوشي

نظرًا لأنّ عرضه يتطلب درجة حرارة لا تزيد على 41 درجة فهرنهايت، وهو ما يصعب تنفيذه أحيانًا، فمن ثم قد تنمو به بعض التجمعات البكتيرية، وهو ما ينطبق على حشو الأرز بداخله، فضلاً عن أنَّ الأرز نفسه مُشبِع، وبالتالي حتى إن كان تناوله غير ضار، فإنّه يمنعك من تناول أطعمة أخرى أكثر تميزًا.

السلطات التي يدخل المايونيز في تحضيرها

ربما تكون أكثر عرضةً للتلوث والأمراض التي يتم نقلها بالغذاء، ولهذا ينصح بتجنبها تمامًا عند التواجد على البوفيه.