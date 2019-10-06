شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض غير شائعة لسرطان الثدى.. منها تورم فى الإبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من النساء يعرفن الأعراض الرئيسية لسرطان الثدى وتشمل: وجود كتلة أو تورم في الثدي، ولكن هناك إشارات أخرى محتملة لسرطان الثدي، يجب عدم تجاهلها، فى هذا التقرير نقدم 7 أعراض غير شائعة لسرطان الثدى، وفقاً لموقع Bustle .

7 أعراض غير شائعة لسرطان الثدي

​1- تغييرات فى حلمة الثدى

تغير شكل حلمة الثدى قد يكون أمر يدعو للقلق سواء صلابة الحلمة أو تراجعها للداخل أو الشكل غير المتماثل مقارنة بالثدى الآخر يمكن أن تكون علامة على الإصابة بأورام سرطانية.

2- تفريغ سوائل أو دم من حلمة الثدى

تفريغ الحلمة شائع جدًا وليس بالضرورة سببًا للقلق، حيث إن إفرازات الحلمة هي شكوى شائعة وعادة ما ترتبط بأسباب غير مرتبطة بالسرطان، ومع ذلك إذا بدأت الحلمة في إفراز الدم، فهناك فرصة ضئيلة لأن تكون هذه علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الثدي.

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3- ألم في بقعة معينة على الثدي أو الحلمة

إذا كنتِ تعاني من ألم حاد في نقطة معينة من الثدي أو الحلمة، فقد يكون ذلك سببًا للقلق، وهذا يسمى "ألم الحلمة" ، ويمكن أن يكون إشارة إلى تطور سرطان الثدي.

4- "الدمامل" على سطح الثدي

إذا بدأتِ في رؤية بعض التغييرات في سطح جلد الثدي، فهذا أمر مثير للقلق، التغيرات في نسيج جلد الثدي مثل التجاعيد والدمامل هي إشارة محتملة لسرطان الثدي، وقد يكون تقشير الجلد مؤشراً على وجود كتلة أو سرطان يسحب الجلد.

5. تورم واحمرار بلا ألم

هناك العديد من الأسباب التي قد تواجهك احمرارًا أو تورمًا في ثدييك، لكن إذا عانيت من سماكة الجلد أو الطفح الجلدي دون أي سبب ظاهر مع عدم وجود ألم فقد يكون من الأعراض النادرة لسرطان الثدي .

6- تورم في الإبط

لا نفكر عادةً في أنسجة الثدي فيما يتعلق بالإبط ، ولكن إذا واجهت "تورمًا أو ألمًا أو كتلة في منطقة الإبط" ، فقد تكون في الواقع مرتبطة بسرطان الثدي، وقد تشير التورمات في الإبطين إلى أن السرطان قد انتشر إلى العقد اللمفاوية الموجودة في الإبطين.

7- تحول مفاجئ في شكل الثديالتغيير المفاجئ في حجم الثدي أو شكله هو أحد الأعراض غير المعتادة لسرطان الثدي، لكنه يحدث بالفعل. يمكن أن يتغير شكل الثدي مع وجود كتل سرطانية في الداخل مع نمو الورم، يمكن أن يكون سبب هذه المشكلات أيضًا ورم حميد أو كيس دهنى ، لذلك من الأفضل الحصول على تصوير الثدي بالأشعة السينية لفحصها.