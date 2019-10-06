شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نوع من البكتيريا قادرة على تدمير البشرية في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطرق موقع «روسيا اليوم» للحديث عن البكتيريا المطثية والتي يطلق عليها اسم «Clostridium Botulinum»، والتي تسبب تسمم سجقي، وهو مرض يتميز بتلف الجهاز العصبي، حيث يمكن لـ4 كيلوغرامات من هذا السم أن يقضي على البشرية جمعاء.

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وذكر التقرير إنه ليس لدى البشر ولا الحيوانات مناعة ضد هذه البكتيريا، كما أنها تعيش في كل مكان تقريبا وفي جميع القارات، وتتكيف بشكل تام مع الظروف البيئية المختلفة المحيطة بها، حيث لا تخاف البرد القطبي ولا مياه البحر المالحة ولا حرارة الصحاري الحارقة.

ويتمتع البشر بعنصر دفاعي واحد ضدها، وهو «العصارة الهضمية» والتي تمنع من تطور البكتيريا وتقتلها، وفي حال بدأ التطور من الصعب جدا إيقافه.

ووفقا لموقع «رامبلر»، فإنه من الكافي تناول حبة واحدة من الفاكهة تحتوي على هذه البكتيريا ليموت الشخص خلال يوم واحد فقط.