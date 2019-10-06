ايه العلاقة بين البروكلى وصحة جهازك العقلى ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعتبر البروكلى واحد من الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز العصبى والجسم عموما، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض.
وحسب ما ذكره موقع timesofindia فأن هناك فوائد متعددة للبروكلى على الصحة وهى:
1: يحتوى البروكلى على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من أمراض الشيخوخة
2:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات.
3: يحتوى البروكلى على عناصر غذائية وفيتامينات تساعد على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والالتهابات.
4:يعمل على تعزيز صحة الكبد وطرد السموم والفيروسات من الكبد، كما انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.
5:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات والقرح.
6:يحتوى البروكلى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر التى تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ووقايته من الجلطات والمشاكل الصحية.
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