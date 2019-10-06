إنفوجراف.. 7 حقائق عن سرطان الثدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصل نسب الشفاء من سرطان الثدي في حالة الاكتشاف المبكر إلى 98%، حسب إحصاءات المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي.

ويخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي انطلاقا من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنويا، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وسرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين النساء ويتكون بسبب نمو غير طبيعي لخلايا الثدي، وهو عبارة عن انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم، وقد تغزو هذه الخلايا النسيج المحيط بالثدي، كما يمكن أن تنتقل لأجزاء الجسم عن طريق الدم أو الجهاز الليمفاوي إذا لم يتم علاجها.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز الحقائق عن سرطان الثدي ونسب الشفاء منه:



