شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نأكل أكثر عند تناول الطعام مع الأصدقاء والعائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الناس يأكلون مع الأصدقاء وأفراد العائلة أكثر من تناول الطعام بمفردهم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الباحثون أن هذه الظاهرة هى نهج أجدادنا الأوائل في البقاء على قيد الحياة، وتُعرف باسم "التيسير الاجتماعي".

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ووجدت دراسات سابقة أن أولئك الذين يتناولون الطعام مع الآخرين يأكلون ما يصل إلى 48٪ زيادة من الطعام أكثر من تناول الطعام بمفردهم .

ولتأكيد نتائج الدراسة، قاد خبراء في جامعة برمنجهام فريقًا من الباحثين في بريطانيا وأستراليا، ووجدوا أن تناول الطعام فى المناسبات الجماعية له تأثير قوي على زيادة تناول الطعام مقارنة بتناول الطعام بانفراد، بعد تقييم 42 دراسة حالية للبحث في تناول الطعام الاجتماعي.

وأوضح الباحثون أن تناول الأشخاص أكثر مع الأصدقاء والعائلة بسبب:

الأكل مع الآخرين أكثر متعة

قد تسمح المعايير الاجتماعية بالإفراط في تناول الطعام

تقديم الطعام من الأصدقاء والعائلة، يكون بإفراط مما يعزز الروابط الاجتماعية .

وعلقت الدكتورة "هيلين رودوك"، قائدة الباحثين ، من كلية علم النفس بجامعة برمنجهام، قائلة: " لقد ورثنا آلية تضمن توزيعًا عادلاً للأغذية ، لكننا نمارس الآن مدخول غذائي غير صحي لكميات الأطعمة".