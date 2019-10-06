النظر إلى الهاتف بوضعيات خاطئة يزيد من علامات التجاعيد بالرقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشبه خطوط الرقبة أى تجاعيد أخرى قد تظهر حول الفم أو العينين أو اليدين أو الجبهتين، وفى حين أن التجاعيد هى جزء طبيعي من الشيخوخة إلا أن بعض العوامل مثل التدخين أو التعرض الطويل لأشعة فوق البنفسجية (UV) يمكن أن تجعلها أسوأ. ووفقا لموقع" healthline" فهناك عدة أسباب لظهور خطوط الرقبة وأهمها: Advertisements التعرض للشمسفى حين أن الكثير من الناس دقيقون فى وضع واقى الشمس على وجوههم إلا أنهم غالباً ما يتركون الرقبة مكشوفة وغير محمية من أشعة الشمس، وهذا يمكن أن يسبب التجاعيد المبكرة.

علم الوراثةيلعب علم الوراثة دورًا كبيرًا في كيفية وتوقيت ظهور خطوط على البشرة، ويمكن إبطاء علامات خطوط الرقبة عن طريق الترطيب وعدم التدخين ووضع منتجات الوقاية من الشمس. حركات متكررةالقيام بحركة واحدة مرارًا وتكرارًا سيؤدي إلى ظهور التجاعيد، ويجب أن يضع الشخص فى اعتباره عدد المرات التي تنظر فيها إلى أسفل أو إلى الجانب، لأن الحركات المتكررة يمكن أن تسبب خطوط الرقبة. كيفية تقليل ومنع خطوط الرقبةقد تؤدى الحركة المستمرة المتمثلة فى النظر إلى الهاتف فى ظهور تجاعيد على الرقبة وتتحول هذه التجاعيد إلى تجاعيد دائمة. علم الوراثة وعندما تستخدم هاتفك حاول وضعه أمام وجهك والتطلع إلى الأمام مباشرة، وقد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء في البداية لكن اتباع هذا النمط يمكن أن يمنع تشكيل خطوط الرقبة. تناول فيتامين سييحتوي فيتامين C على خصائص مضادة للأكسدة، وتشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين سى يمكنه عكس بعض الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الأخرى. الإقلاع عن التدخينالتدخين هو واحد من أبرز أسباب الشيخوخة المبكرة، يدمر دخان التبغ الكولاجين، والنيكوتين يؤدي إلى تقييد الأوعية الدموية، مما يعنى أن الجلد يحصل على كمية أقل من الأكسجين وسيبدو أكثر تجعيدا.

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