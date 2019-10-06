فيديو معلوماتى.. فوائد استخدام" كرة الضغط" على نفسيتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الإجهاد سهلاً للغاية هذه الأيام، ويمكنك الإصابة به لحظة استيقاظك، ومع مرور اليوم فإن مستويات الإجهاد من الممكن أن تصل لأعلى درجاتها.
وهناك الكثير من الطرق للتخلص من الإجهاد إحداها الضغط على كرة الإجهاد، ووفقا لتقرير موقع " mentalhealthadvise" فيمكن أن تساعدك هذه الكرة الصغيرة على تقليل إجهادك على الفور، وإليك بعض الفوائد الصحية لاستخدام كرة الإجهاد.
ـ تعمل كرة الضغط على تخفيف التوتر دون تناول الأدوية تمامًا مثل طريقة التأمل.
ـ تحول تركيز عقلك من المشكلة التى تفكر بها إلى الضغط على الكرة.
ـ عند الضغط على الكرة يتم تحفيز أعصاب اليدين والتى ترتبط مباشرة مع عقلك
ـ تعتبر أحد التمارين الرياضية المهمة للجسم كله دون أن تشعر
ـ الضغط المستمر على الكرة يضمن مرونة اليدين
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