كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 10:43 صباحاً - أقاويل مختلفة ومتناقضة حول علامات الولادة قبل الطلق يردّدها الكثير، تشعر الحامل من جرائها بالخوف الشديد مما ستواجهه في الولادة من آلام وما يرافقها من علامات مرهقة، هذا إضافة إلى شعور الأمومة المتزايد لديها، فينتابها شعور بالخوف يضاهي خوفها على نفسها ومن الآلام التي تنظرها خلال الولادة .الدكتورة «أميمة فاروق» استشاري النساء والتوليد توضح للحوامل عن علامات الولادة قبل الطلق ...

علامات الولادة

الشعور بثقل أسفل البطن

من علامات الولادة قبل الطلق، يبدأ رأس الجنين في النزول في الحوض، فيحدث ذلك قبل نزول المخاض بأسبوعين. بعض السيدات لا يلاحظن نزول المخاض، فأحياناً ينزل عن طريق التبول وفي قاعدة الحمام، فلا تلاحظه الحامل.

الإكثار من التبول

عند نزول الرأس في الحوض، تشعر الحامل بزيادة الرغبة في التبول، ويرجع ذلك نتيجة لضغط الرأس على المثانة.

تحسن في عملية التنفس

يؤدي نزول رأس الطفل في الحوض إلى تحسن في عملية التنفس، نتيجة انخفاض الضغط الواقع على الحجاب الحاجز من قبل الجنين.

خروج كتلة من المخاط السميك

يخلق الله عز وجل، كتلة سميكة تنتج من الغدد الموجودة في الرحم، وذلك من أجل إغلاق فتحة عنق الرحم أثناء الحمل، من أجل الحفاظ على الجنين، ومع اقتراب موعد الولادة يتسبب نزول رأس الجنين في الحوض إلى نزول هذا المخاط عن طريق المهبل، وقد يكون مختلطاً بالدم.

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اتساع عنق الرحم

على السيدة الحامل التوجه إلى الطبيب المختص عند نزول المخاض، وذلك من أجل الفحص للكشف على توسيع عنق الرحم، حيث يبدأ هذا التوسع في الأيام والأسابيع السابقة للولادة.

الشعور بألم في الظهر

تشعر بعض النساء بالألم أسفل الظهر مع اقتراب موعد الولادة، مما يصاحبه بعض التقلصات قبل الشعور بالطلق، وتشعر بعض السيدات الحوامل بارتخاء في المفاصل، خاصة في منطقة الحوض مع قرب موعد الولادة.

الشعور المفاجئ بالحيوية والطاقة

تشعر العديد من الحوامل، بالإرهاق طول فترة الحمل، وتفاجئ قبل الولادة بأسابيع، بنشاط شديد، وحيوية وطاقة.

الإصابة بإسهال شديد

من علامات الولادة قبل الطلق تشعر الحامل بالإسهال، ويزداد الألم في حدته ومعدله كلما اقترب موعد الولادة.