شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمول أبحاثا بشأن القنب الطبى مع تنامى الطلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الأسترالى جريج هنت اليوم الأحد، إن أستراليا ستخصص ثلاثة ملايين دولار أسترالى (2.03 مليون دولار) للأبحاث الخاصة باستخدام القنب لمساعدة مرضى السرطان بعد تزايد الطلب بشكل سريع على القنب الطبى.

وعلى الرغم من أن معظم هذه المنتجات قانونية فى معظم أنحاء أستراليا فإنه لا يسمح بها إلا للمرضى فقط بناء على وصفة طبيب، كما أن زراعة وصنع القنب الطبي يستلزمان ترخيصا.

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وقال هنت إنه تم السماح لأكثر من 11 ألف مريض بالحصول على القنب الطبي وكانت معظم الموافقات هذا العام.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن 78 شركة مسموح لها الآن بزراعة وجني القنب الطبي.

وأدلى هنت بهذه التصريحات خلال حفل لجمع التبرعات رأسته أوليفيا نيوتن- جون المغنية والممثلة الأسترالية المولودة في إنجلترا والتي أصبحت أحد المؤيدين بشدة للقنب الطبي بعد أن تم تشخيص إصابتها بالسرطان.