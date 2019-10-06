لماذا نشعر بالصداع النصفى عند الاستيقاظ من النوم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من ألم الصداع النصفى خاصة عند الاستيقاظ من النوم، ووفقا للعديد من الدراسات فإن الساعات الأولى من الصباح هى وقت شائع لبدء نوبات الصداع النصفي لعدة أسباب.
تحدث بعض محفزات الصداع النصفى بسبب روتين النوم أو أثناء النوم، مما يجعل الساعات المبكرة من اليوم يكون فيه الشخص أكثر عرضة لألم الصداع النصفى، وفقا لما ذكره موقع "healthline".
نوبات الصداع النصفى فى الصباح لها عدة أسباب محتملة وهى:
كم النوم الذى تحصل عليه كل ليلة يعد مؤشرا قويا على احتمال تعرضك لنوبة الصداع النصفي في الصباح.
فى الواقع، تشير إحدى الدراسات إلى أن 50٪ من الأشخاص المصابين بالصداع النصفى يعانون من الأرق أيضًا. وتشير نفس الدراسة إلى أن 38 بالمائة من الأشخاص الذين يصابون بنوبات الصداع النصفي ينامون لمدة تقل عن 6 ساعات فى الليلة، وأن نصفهم على الأقل يعانون من اضطرابات في النوم، طحن أسنانك والشخير من الحالات التى يمكن أن تؤثر على نوعية نومك.
ظروف الصحة العقليةوقد تم ربط الصداع الصباحى المزمن بالاكتئاب والقلق.
يؤثر الاكتئاب أيضًا على عادات نومك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصداع النصفي.الهرمونات والأدويةفى الساعات الأولى من الصباح، تكون مسكنات الألم الهرمونية الطبيعية التي ينتجها جسمك (الإندورفين) في أدنى مستوياتها. علم الوراثةيعتقد بعض الباحثين أن الصداع النصفى له سبب وراثي. الجفاف وانسحاب الكافيينحوالى ثلث الأشخاص الذين يصابون بنوبات الصداع النصفي يلاحظون أن الجفاف هو السبب، من الواضح أنه لا يمكنك شرب الماء وأنت نائم، لذا فمن المحتمل أن الاستيقاظ بالجفاف هو سبب جعل الناس أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصداع النصفي في الصباح.
القهوة وغيرها من أشكال الكافيين تمدد الأوعية الدموية فى الدماغ، وتخفيف التوتر، وقد تم ربط انسحاب الكافيين بنوبات الصداع النصفى.
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