شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نشعر بالصداع النصفى عند الاستيقاظ من النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من ألم الصداع النصفى خاصة عند الاستيقاظ من النوم، ووفقا للعديد من الدراسات فإن الساعات الأولى من الصباح هى وقت شائع لبدء نوبات الصداع النصفي لعدة أسباب.

تحدث بعض محفزات الصداع النصفى بسبب روتين النوم أو أثناء النوم، مما يجعل الساعات المبكرة من اليوم يكون فيه الشخص أكثر عرضة لألم الصداع النصفى، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

نوبات الصداع النصفى فى الصباح لها عدة أسباب محتملة وهى:

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كم النوم الذى تحصل عليه كل ليلة يعد مؤشرا قويا على احتمال تعرضك لنوبة الصداع النصفي في الصباح.

فى الواقع، تشير إحدى الدراسات إلى أن 50٪ من الأشخاص المصابين بالصداع النصفى يعانون من الأرق أيضًا. وتشير نفس الدراسة إلى أن 38 بالمائة من الأشخاص الذين يصابون بنوبات الصداع النصفي ينامون لمدة تقل عن 6 ساعات فى الليلة، وأن نصفهم على الأقل يعانون من اضطرابات في النوم، طحن أسنانك والشخير من الحالات التى يمكن أن تؤثر على نوعية نومك.

يؤثر الاكتئاب أيضًا على عادات نومك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصداع النصفي.

القهوة وغيرها من أشكال الكافيين تمدد الأوعية الدموية فى الدماغ، وتخفيف التوتر، وقد تم ربط انسحاب الكافيين بنوبات الصداع النصفى.