شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب برودة اليدين والقدمين عند البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برودة اليدين والقدمين من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس، ولا يتعلق الأمر فقط بالملابس الخفيفة التى تسبب لك البرد أو ضعف الدورة الدموية فى الأطراف، وهناك عدد من الأسباب وراء برودة اليدين والقدمين عند بعض الأشخاص، خاصة فى الشتاء، نتعرف على هذه الأسباب فى السطور التالية، وفقاً لموقع Doctor. أسباب برودة أصابع اليدين والقدمين فى الشتاءمعظم الناس يعتقدون أن سبب برودة اليدين والقدمين ضعف الدورة الدموية، وضعف الدورة الدموية هو عندما يتم سد أو تضيق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية وغالبًا ما يحدث هذا بسبب عادات نمط الحياة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكر والشيخوخة. ولكن ضعف الدورة الدموية ليس السبب فى برودة الأطراف، كما يعتقد الكثيرون، حيث إن ما يحدث فعلاً هو أن الأوعية التي تنقل الدم الدافئ إلى الأطراف، مثل أصابع القدم والأذنين والأنف والأصابع، وهي حساسة للغاية للبرد، تصيبها التشنج، لذلك ليست مشكلة فى الدورة الدموية أنها فى الواقع مشكلة فى دوران الأوعية الدقيقة، أصغر الأوعية الدموية في الجسم. • دوران الأوعية الدقيقة التفاعليةهناك العديد من الأسباب المحتملة لدوران الأوعية الدقيقة التفاعلية، والتى يمكن أن تؤدي إلى برودة الأطراف، حيث يفقد الشخص الحرارة بسرعة أكبر خلال الطقس البارد. • انخفاض معدل الأيضقد يواجه أشخاص آخرون برودة اليدين والقدمين بسبب انخفاض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائى، ويحدث هذا بشكل خاص إذا كان لديهم وظيفة منخفضة فى الغدة الدرقية أو إذا كانوا يتناولون أدوية تسبب ضعف التدفق في الأوعية الصغيرة مثل حاصرات بيتا. • متلازمة رينودسبب آخر لأن بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالبرد من غيرهم، حيث إن الشرايين المحيطية يصيبها التشنج، وتُعرف باسم متلازمة رينود، وهو اضطراب يصيب الأوعية الدموية، معظمها فى أصابع اليدين وأصابع القدم، يؤدى إلى تضييق الأوعية الدموية عندما تكون باردة أو تحت الضغط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف سبب برودة اليدين والقدمين عند البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.