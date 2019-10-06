شكرا لقرائتكم خبر عن لو ملكش نفس تاكل.. فقدان الشهية قد يكون لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر أنك تفقد شهيتك ولا ترغب فى تناول الطعام ولكن لا تفهم السبب فقد يكون فقدان الشهية أحد أعراض مجموعة متنوعة من الحالات الصحية (بعضها خطير وبعضها غير خطير)، ويمكن أن يكون مرتبطًا بالمشاكل النفسية، ونتعرف فى هذا التقرير على أهم أسباب فقدان الشهية، وفقاً لموقع Doctor.



أسباب فقدان الشهية أسباب فقدان الشهية من الشائع أن يعانى معظم الناس من فقدان الشهية في مرحلة ما من حياتهم، حيث يمكن لعدد من العوامل العبث بشهية شخص ما، بما فى ذلك الأدوية والحالة النفسية والمشاكل الصحية. Advertisements

وإليكم أبرز الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان الشهية وتشمل ما يلي:





1- الإجهاد (غير مزمن)مع التعرض للإجهاد والضغوط النفسية يستجيب جسمك كما لو كان في خطر ويتم إطلاق المواد الكيميائية التى تسبب التوتر، بما فى ذلك الأدرينالين، والقلب ينبض بشكل أسرع بينما يتباطأ الهضم، وهو ما يفقدك الشهية. 2- الأدويةيمكن أن تسبب الأدوية فقدان للشهية فإذا بدأت تناول دواء جديد وفقدت شهيتك، اتصل بطبيبك ليقوم بتغيير الدواء لك. 3- البرد والأنفلونزاعندما تشعر بالمرض فإن جهاز المناعة يركز على محاربة الفيروسات والبكتيريا بسبب البرد أو الأنفلونزا، ويتم إطلاق مواد كيميائية تسمى السيتوكينات، ويمكن أن تسبب شعورك بالتعب وتفقدك الشهية. 4- مشاكل الغدد الصماء (قصور الغدة الدرقية)تطلق الغدة الدرقية هرمونات للمساعدة في تحويل الطعام إلى طاقة، عندما لا يتم إطلاق ما يكفي من الهرمونات، يبطئ الجسم كله، ويتم استخدام طاقة أقل ويمكن أن تنخفض الحاجة أو الرغبة في تناول الطعام. 5- الشيخوخةكلما تقدمنا فى السن يتباطأ الهضم بشكل طبيعي، وإذا أصبحت أكثر حركة، يتم استخدام طاقة أقل وبالتالى تقل الرغبة في تناول الطعام. 6- المشاكل الصحيةيمكن أن تؤثر الظروف الصحية المختلفة بما في ذلك السرطان والسكر على شهيتك.





7- فقر دم أو الأنيميافقر الدم هو حالة تعني أن الجسم لا ينتج ما يكفي من خلايا الدم السليمة، هذا يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالتعب والضعف مع رغبة ضئيلة في تناول الطعام. 8- اضطرابات المعدةتشير مشاكل المعدة في الغالب إلى المشكلات الالتهابية، مثل التهاب القولون و القولون العصبي. 9- القلق والاكتئابإذا شعرت بالاكتئاب أو القلق ، فقد تنجم عنها بعض الهرمونات التى تسبب بطء فى الهضم. 10- اضطرابات الأكليمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل الشائعة، بما في ذلك فقدان الشهية والشره المرضي عند تناول الطعام، دورها في مشاكل الشهية.