إزاى تخسسى نفسك قبل الشتاء ما يدخل عليكى بـ6 خطوات بس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فصل الشتاء تزداد الشهية ويزيد معها الوزن، ويعتبر من أكثر فصول السنة التى تعانى فيه السيدات بسبب زيادة وزنهن، لذلك نقدم 6 نصائح لإنقاص الوزن قبل فصل الشتاء، وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:
1: تناول السكريات يساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم، لذلك ينصح بالحد من تناول السكريات واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.
2: تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة، وذلك لتجنب التخمة وزيادة الوزن، بشرط أن تحتوى هذه الوجبات على ثمرة فاكهة وطبق خضراوات.
3: تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، والتى تساعد على التخلص من الترهلات والدهون.
4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا حتى لو كانت رياضة المشى، فهى تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.
5: تنظم مواعيد النوم وتجنب السهر، فالنوم بشكل منتظم يعمل على تعزيز صحة الجسم وإنقاص الوزن.
6: ينصح بمضغ الطعام جيدا أثناء تناوله حتى لا تصاب بالتخمة وزيادة الدهون.
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