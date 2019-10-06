ابتكار مستحضر يبطئ عملية الشيخوخة بنسبة 48 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:36 صباحًا, 6 أكتوبر 2019 م
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ابتكر علماء كلية لندن الجامعية بالتعاون مع معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة في ألمانيا، مزيجا من الأدوية يطيل عمر الحيوانات المخبرية بنسبة 48%. ما يبشر بتأثير مماثل على البشر. وتفيد مجلة Science Daily، أن تركيب المزيج يحتوي على مواد استخدمت سابقا كأدوية مثل- مستحضرات الليثيوم، والتراميتينب (لعلاج السرطان) والراباميسين (منظم جهاز المناعة). وأظهرت الدراسات أن استخدام خلطة هذه المستحضرات يبطئ عملية الشيخوخة عند ذباب الفاكهة. فيما تأكدت هذه النتائج خلال اختبارها على الفئران المخبرية والديدان والخلايا المزروعة. وتؤثر المستحضرات الثلاثة على 3 طرق اتصالات مختلفة، تشكل مجتمعة شبكة تنظيمية موحدة مرتبطة بالمواد المغذية المستخدمة. ويعمل مزيج هذه المستحضرات على تخفيض الآثار الجانبية التي تظهر عند تناول كل منها على انفراد، فمثلا يعوض الليثيوم الآثار الضارة للراباميسين، والتي تساهم في مقاومة الأنسولين.
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