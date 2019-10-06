جلطات الساق.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

إذا كنت على موعد مع رحلات طيران تستغرق ساعات طويلة أو عملية جراحية تستدعي الراحة في الفراش فاحذر من الإصابة بجلطة في الأوردة العميقة أو جلطات الساق، وهي حالة صحية يعاني منها الكثيرون.



وقال الدكتور حسين علوان، جراح الأوعية الدموية بمصر، إن هناك عدة عوامل تتسبب في تكوين جلطات الساق، منها ركود الدم في الأوردة السفلى نتيجة الراحة في ‏الفراش لفترات طويلة أو الجراحات الطويلة أو حتى ركوب الطائرة في رحلة طويلة، ما يمنع حدوث انقباض عضلات سمانة الساق.

‏وأضاف: "من العوامل الأخرى التي تبطئ تدفق الدم في أوردة الساق، نقص القدرة الانقباضية للقلب، نتيجة ما يسمى هبوط القلب الاحتقاني".

‏ويمكن أن يحدث تجلط الأوردة العميقة، حسب علوان، إذا كان الدم له قابلية لتكوين الجلطات نتيجة عدد من الأسباب نستعرضها فيما يلي:

1- عوامل وراثية

2- التلوث

3- السرطان

4- أمراض النسيج الضام

5- حبوب منع الحمل

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وحذر علوان من بعض الأعراض التي تظهر نتيجة تجلط الأوردة العميقة مثل:

1- ورم وانتفاخ في الساق

2- شعور بحرارة ودفء في المنطقة المتورمة

3- احمرار الجلد

4- الشعور بالألم

وعن أهم طرق الوقاية من جلطات الساق قال جراح الأوعية الدموية بمصر إنها تتمثل في:

1- ممارسة الرياضة باستمرار

2- عدم الجلوس لفترات طويلة

3- الابتعاد عن التدخين

4- الطعام الصحي الخالي من الدهون الضارة

5- استشارة الطبيب قبل السفر لوقت طويل