كيف تتخلص من مقاومة جسمك للمضادات الحيوية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المضادات الحيوية ليست ضرورية دائمًا لعلاج البرد والأنفلونزا، ولكن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية قد يؤدى إلى مقاومة الجسم لها واعتياده عليها، وبالتالى تصبح بدون جدوى، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للتخلص من مقاومة جسمك للمضادات الحيوية، وفقاً لموقع Doctor.
لم تعد المضادات الحيوية تستخدم بشكل روتيني لعلاج الالتهابات غير الخطيرة؛ مثل: التهاب الحلق والتهابات الصدر، لأنه كلما تم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الحالات البسيطة زاد احتمال أن تصبح غير فعالة لعلاج الحالات الأكثر خطورة.
ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟المضادات الحيوية هي أدوية مهمة تستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا، ولكن يمكن للبكتيريا التكيف وإيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة من آثار المضادات الحيوية.
كلما زاد عدد مرات استخدامنا للمضادات الحيوية زاد احتمال مقاومتها للبكتيريا، حيث تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، بحيث لم تعد أدوية المضادات الحيوية تعمل كما يجب.كيف توقف مقاومة المضادات الحيوية؟
- لا يمكن إيقاف مقاومة المضادات الحيوية تمامًا، ولكن باستخدام المضادات الحيوية بحكمة يمكن أن يتباطأ انتشار المقاومة.
- وبدون المضادات الحيوية الفعالة ستصبح العديد من العلاجات الروتينية مثل العمليات والعلاج الكيميائي وعلاج الأسنان أكثر خطورة.
- إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا، بما في ذلك التهاب الحلق والسعال، فاختر العلاجات الطبيعية بدلاً من المضادات الحيوي.
- إذا أعطيت لك دورة من المضادات الحيوية من قبل طبيبك فتذكر أن تأخذها كما هو محدد وتأكد من الانتهاء من الجرعة كاملة على الرغم من أنك قد تشعر بتحسن قبل ذلك، هذا يساعد على تقليل خطر تطوير البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية.
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