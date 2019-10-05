شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “تيشيرت” ذكي لقياس تطور سرطان الرئة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:12 صباحًا, 6 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض أطلق فريق من الباحثين بجامعة «رادبوند» الهولندية تيشيرتاً ذكياً يمكن المصابين بداء سرطان الرئة من رصد القياسات الدقيقة لوظائف الرئة ويبثها لهم عبر تطبيق على هواتفهم الذكية. ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فهذا «التيشيرت» سيجنّب مرضى سرطان الرئة، خصوصا الذين بلغوا مرحلة متقدمة، مغبة الذهاب بشكل متكرر إلى المستشفيات لمتابعة تطورات المرض. القميص المسمى «هيكسوسكين» يرتديه المريض تحت ملابسه، وتعتمد فكرة عمله على تمدد أليافه عند انبساط صدر المريض، ثم انكماشها عند انقباضه، ليقيس عدد مرات التمدد والانكماش، ومدى تطورات حالة المريض.

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