صحة ورشاقة

أطعمة ومشروبات تسبب الصداع النصفى ..اعرفها ومتكترش منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

الصداع النصفي من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها الكثيرين وتؤثرعلى حياتهم حيث تسبب عدم التركيز والشعور الدائم بالإرهاق وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن هناك بعض الأطعمة التى تسبب الصداع النصفى وهى:

                                                                                              

  الشيكولاتة
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أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن من يتناولون الشيكولاتة باستمرار هم الأكثر عرضة للصداع النصفى.

المشروبات الكحولية
 

تناول المشروبات الكحولية باستمرار يزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفى.

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القهوة
 

على عكس الشائع فأن تناول القهوة يسبب الصداع النصفى فى بعض الأحيان.

الموز
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يعتبرالموز من الفواكه المفضلة عند الكثيرين نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المذهلة ولكنه يسبب الصداع الشديد.

الأفوكادو
 

تحتوى فاكهة الافوكادو على محفزات الصداع لذلك الافراط فى تناولها يسبب الصداع الشديد.

المثلجات
 

الأيس كريم والأطعمة المثلجة عموما تحفز مسببات الصداع.

اللحوم المصنعة
 

أثبتت الدراسات والأبحاث أن الاكثار من تناول اللحوم المصنعة يسبب الصداع النصفى، كما تزيد من خطرالإصابة بالأمراض السرطانية عموما.

منتجات الألبان
 

منتجات الألبان مثل" الجبن ، الزبادى، الحليب"، وغيرها من الألبان  التى تزيد من الشعور بالصداع الشديد والنصفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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