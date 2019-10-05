9 عوامل تهدد المرأة بسرطان الثدي

حذَّرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من تناول حبوب منع الحمل والعلاجات الهرمونية لفترات طويلة لأنّها تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

ويخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي، أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.

وأشارت المؤسسة إلى بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ومن أهمها:

1- تاريخ المرض في العائلة.

2- الحيض المبكر قبل 12 عاماً.

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3- استمرار الدورة الشهرية حتى سن الـ55.

4- الحمل المتأخر بعد سن الـ35.

5- عدم الرضاعة الطبيعية.

6- تناول حبوب منع الحمل والعلاجات الهرمونية لفترة طويلة.

7- العادات السيئة مثل التدخين وتناول المشروبات الكحولية وعدم ممارسة الرياضة.

8- التعرض للإشعاع في عمر مبكر (قبل الـ30).

9- عدم الإنجاب.