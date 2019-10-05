القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكنك تناول الخبز الصحي الذي يحتوى على العديد من المكونات المفيدة مثل الشوفان وجنين القمح واللوز وغيرها، والتي تمد الجسم بأفضل العناصر الغذائية، ويمكنك أيضا تحضير الخبز الذي يحتوي على الحبوب الكاملة بدون دقيق أبيض، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل شرائح الخبز المشبعة بدون دقيق من خلال وصفة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل شرائح الخبز المشبعة بدون دقيق للشيف سالي فؤاد: المقادير: ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

كوب من الترمس المسلوق.

2 كوب من الشوفان المطحون.

نصف كوب من بذور الكتان.

نصف كوب من جنين القمح.

نصف كوب من اللوز المطحون.

رشة ملح. للتزين: لبنة.

شرائح من السلطة.

طريقة التحضير: يتم خلط الماء الدافئ مع العسل والخميرة، وتقلب وتترك لمدة ربع ساعة.

نضيف البيضة والحمص المسلوق والمهروس، وتقلب المكونات جيدا.

نضيف بذور الكتان وجنين القمح، واللوز ورشة الملح مع التقليب.

يضاف إلى المكونات اللبن البودرة والشوفان، ونستمر في التقليب.

نضع الزيت والزبادي ويتم عجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة متماسكة.

تترك العجينة جانبا لمدة ثلث ساعة تقريبا.

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