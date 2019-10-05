زوج مخدوع يقاضي عشيق طليقته ويجني "ثروة غير متوقعة"

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن محكمة في كارولاينا الشمالية منحت 750 ألف دولار لزوج مخدوع، أقام دعوى قضائية على عشيق زوجته، متهما إياه بأنه السبب وراء طلاقه، حيث أقام كيفن هاورد دعوى قضائية في محكمة غرينفيل بعد اكتشافه أن زوجته التي تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عاما من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.

وقال لمحطة التلفزيون المحلية "ويتن": "أخبرتني في البداية بأنها تريد الطلاق لأنني كنت أعمل لوقت طويل، ودائما ما أتغيب عن المنزل".

محطة "سي إن إن" ذكرت أنه بعد تعيين محقق خاص تم اكتشاف أنها كانت على علاقة مع زميل لها.

وإثر ذلك، تقدم الزوج بشكوى مدنية، بموجب قانون يعود إلى القرن الـ19، حين كانت الزوجات يعتبرن ملكا لأزواجهن.

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ويسمح هذا القانون الذي لا يزال ساريا في 5 ولايات أميركية أخرى فقط، هي هاواي وميسيسيبي ونيومكسيكو وداكوتا الجنوبية ويوتا، لأحد الزوجين بمقاضاة شخص آخر يعتقد أنه سبب تفكك الزواج، بسبب "أفعال غير مشروعة أو ضارة" وفقا لشركة "فافونيس" للمحاماة في كارولاينا الشمالية.

وأقرت محاميته سيندي ميلز بأنها تقدم قضية واحدة كهذه على الأقل في المحكمة سنويا. وقد نال أحد موكليها في العام 2010 تعويضا قدره 5.9 ملايين دولار في إطار قضية مماثلة.

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