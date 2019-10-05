طبيب لبناني ينال جائزة تقديرلتحقيقه إنجازًا عالميًا في الأورام السرطانية

حقق الدكتور طارق صلاح عاصي (ابن بلدة الدوير الجنوبية) انجازاً جديدا للبنان، بنيله جائزة تقدير عن المرتبة الاولى في امتحان اللجنة الاوروبية للاورام السرطانية للعام 2018، وذلك خلال المؤتمر السنوي للجنة الذي اقيم هذا العام في برشلونة - اسبانيا بين ال27 من ايلول والاول من شهر تشرين الاول.

ويخضع اكثر من 400 طبيب اورام في العالم لهذا الفحص، وهو يعتبر جزءاً من الاعتراف باختصاص الاورام في بعض دول اوروبا.

وكما يعتبر الطبيب معتمدا من اللجنة الاوروبية للاورام السرطانية لمدة خمسة اعوام.

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