شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة شخص بولاية كونيتيكت..ارتفاع ضحايا السجائر الالكترونية في امريكا لـ19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ولاية كونيتيكت وفاة شخص نتيجة استخدامه السجائر الإليكترونية، وبذلك يصل عدد الوفيات على مستوى امريكا إلى 19شخصا، حيث توفي الرجل في عمر 39 عامًا بعد صراعه مع المرض نتيجة استخدام السجائر الالكترونية



ارتفاع ضحايا السجائر الالكترونية

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أفاد قسم الصحة بالولاية أن 25 شخصًا، بينهم 5 دون 18 عامًا، أصيبوا بأضرار شديدة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية في ولاية كونيتيكت.

وأضافت الصحيفة أن المتوفي زاد من عدد القتلى نتيجة السجائر الألكترونية ليصل إلى 19 في 16 ولاية.

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 1080 شخصًا في الولايات المتحدة أكدوا إصابتهم بحالات ترتبط بأمراض الرئة .

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض الآن بأن يمتنع الأمريكيون جميعهم عن التبخير، مشيرا إلى أن معظم المرضى في جميع أنحاء البلاد تقل أعمارهم عن 35 سنة و 16% منهم تحت سن 18.



السجائر الالكترونية

وقالت رينيه كولمان ميتشل مفوضة وزارة الصحة في كونيتيكت: "للأسف ، توفي أحد سكاننا المصابين بإصابة بالرئة بسبب الأبخرة".

وأضافت "نحن نعمل مع مركز السيطرة على الأمراض إلى جانب الإدارات الصحية في جميع أنحاء البلاد، لمعرفة الأسباب المحددة لهذه الإصابات هي تثقيف الجمهور من خلال توفير المعلومات اللازمة للتخفيف من خطر المرض، والوفاة".



مخاطر السجائر الالكترونية

وقالت الصحيفة، لأول مرة، يتم حث المسؤلين الصحيين جميع الأميركيين على "الامتناع عن التدخين"، قالوا في رد فعل تليفزيوني أنهم لا يريدون للمدخنين السابقين أن يعودوا إلى السجائر القابلة للاحتراق.

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وقالت المفوض كولمان ميتشل: "أطلب من سكان ولاية كونيتيكت عدم استخدام السجائر الإلكترونية أو منتجاتها، مضيفة :"إذا اخترت مواصلة تدخين السجائر الالكترونية، يجب عليك عدم شراء منتجاتها من الشارع أو من شخص آخر، بما في ذلك صديق، أو تعديل أو إضافة أي مواد أخرى غير منظمة لهذه المنتجات".

وقالت الدكتورة آن شوتشات، نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "لا نعتقد حقًا أن استخدام هذه المنتجات آمن الآن".

وأكدت هي ومسئولى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن يصل وباء أمراض الرئة والوفيات إلى ذروته، كما أنه لن يتراجع ، مضيفين أنه في حالة ارتفاعه، نريد تكثيف تحذيرنا"، فهذا تفشي شديد ويصعب السيطرة عليه.

وأضافت، "أتمنى أن يكون لدينا المزيد من الإجابات حول المنتجات المحددة التي تسبب هذه الأمراض".

وأوضحت جودي مكميكين، نائب المفوض المساعد للشؤن التنظيمية "لسنا متفائلين بأننا سنكون قادرين غدا على سحب كل تلك المنتجات التي تكون محفوفة بالمخاطر من السوق"،فعلى الرغم من اندلاع هذه الأمراض الغامضة في الغرب الأوسط، إلا أن الوفيات الأخيرة تتركز حول الجنوب، تم الإبلاغ عن وفاة واحدة في كل من ألاباما، وديلاوير، وفلوريدا، وجورجيا، وإلينوي، وإنديانا، ومينيسوتا، وميسيسيبي، وميسوري، ونيبراسكا، ونيوجيرسي، وفرجينيا، وتوفي شخصان في كل من ولاية كاليفورنيا وكانساس وأوريجون، مضيفة إن معظم المرضى، حوالي 70 % هم من الذكور، وتتراوح أعمارهم بين 27 إلى 71 عاما.

قالت آن شوتشات نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمام الكونجرس إنه سيكون هناك "المئات" على الأرجح.

وأضافت إنه من خلال العمل مع وكالة مكافحة المخدرات (DEA)، تحاول هيئة الأغذية والعقاقير (FDA) تتبع الأضرار التي تسببت في إصابة الأشخاص، وتعتزم توجيه تهم جنائية ضد صانعيها ولكن ليس ضد المستخدمين.

وقال نيد شاربلس القائم بأعمال مفوض هيئة الأغذية والأدوية، في الأسبوع الماضي: "لا تتبع FDA أي إجراءات مرتبطة بالإستخدام الشخصي لأي منتجات السجائر الألكترونية "vaping "، إن اهتمامنا بالموردين".