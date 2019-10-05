شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جديد لمرضى التصلب المتعدد..اكتشاف دواء شهير للسكر يصلح تلف الأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة زفتها دراسة علمية حديثة لمرضى التصلب المتعدد، حيث أفادت أن دواء شهير للسكر يحتوى على المادة الفعالة "ميتفورمين" يمكنه إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن مرض التصلب العصبي المتعدد (MS).

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعطى علماء جامعة كامبريدج القوارض دواء لخفض السكر في الدم "ميتفورمين" لمدة ثلاثة أشهر، ثم أخرجوا مادة "المايلين" من بعض الأعصاب في دماغ الحيوانات، ويعتبر"الميلين" هوغلاف دهني يحمي الخلايا العصبية.

وفي مرض التصلب العصبي المتعدد ، يهاجم الجهاز المناعي "المايلين"، مما يترك الأعصاب غير قادرة على إرسال واستقبال الرسائل بكفاءة.

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وأظهرت النتائج الموصوفة بأنها "مذهلة" أن الفئران التي أصيبت بتلف المايلين تماثل للشفاء التام بعد ثلاثة أسابيع من تناول الميتفورمين.

وقال البروفيسور روبن فرانكلين من جامعة أدنبرة بإسكتلندا لصحيفة الجارديان "إنه أمر لا لبس فيه ومدهش للغاية".

ويعتقد الباحثون أن الدواء الذي يتناوله ملايين من مرضى السكري من النوع الثاني ، يعيد تنشيط الخلايا الجذعية لتتحول إلى خلايا منتجة للميالين.

وكانت النتائج رائعة للغاية حيث يخطط العلماء لاختبار الميتفورمين في مرضى التصلب المتعدد في العام المقبل.

ويأمل الباحثون أن يؤدي الدواء إلى إبطاء تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد على الأقل أو حتى منع المزيد من الأضرار العصبية.