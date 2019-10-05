شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن لسانك..الرجال لسانهم أطول من السيدات وله بصمة وراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة فى قسم تقويم الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة إدنبرة أن متوسط طول اللسان المتوسط للبالغين هو 3.3 بوصة (8.5 سم) للرجال و3.1 بوصة (7.9 سم) للنساء، وتم القياس من لسان المزمار وهو عبارة عن رفرف من الغضاريف خلف اللسان وأمام الحنجرة تمتد إلى طرف اللسان، وفقا لما ذكره موقع" healthline"

وهناك عده وظائف للسان وهى:

يتحدث (تشكيل أصوات الكلام).

البلع (الطعام الدافع).

التنفس (الحفاظ على فتح مجرى الهواء).

يمتاز اللسان البشري بهيكل معقد يسمح له بالتحرك والتكوين إلى أشكال مختلفة لدوره في الأكل والتحدث والتنفس.

يتكون اللسان أساسًا من عضلات هيكلية أسفل غطاء الغشاء المخاطي، لكن اللسان ليس مجرد عضلة، تعمل ثماني عضلات مختلفة معًا في مصفوفة مرنة بدون عظام أو مفاصل.

يشبه هذا الهيكل جذع الفيل أوأخطبوط، يطلق عليه هيدروستات العضلات، وعضلات اللسان هي العضلات الوحيدة في الجسم التي تعمل بشكل مستقل عن الهيكل العظمي.

العضلات الهيكلية الداخلية والخارجية تشكل لسان الانسان.

العضلات الداخلية هي داخل اللسان فهي تسهل البلع والكلام عن طريق السماح لك بتغيير شكل وحجم لسانك والالتصاق به.

وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أطول لسان على الإطلاق ينتمي إلى شخص من كاليفورنيا يدعى نيك ستوبرل يبلغ طوله 3.97 بوصة (10.1 سم) ، ويقاس من طرف اللسان الممتد إلى منتصف الشفة العلوية.

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اللسان يعمل عمل شاق فإنه يعمل حتى عندما تنام ويدفع اللعاب إلى أسفل حلقك.

ويولد الانسان ولديه 10 آلاف براعم التذوق بمجرد مرور 50 عامًا قد تبدأ في فقد بعضها.

تستجيب خلايا التذوق الموجودة في براعم التذوق الخاصة بك لخمسة أنواع من الذوق الأساسي:

مالح، حلو، حامض، مرارة، لذيذا.

هل لساني مختلف عن لسان الآخرين؟قد يكون لسانك فريد من نوعه مثل بصمات أصابعك لا توجد طبعات لسان متشابهة في الواقع حتى ألسنة التوائم المتماثلة لا تشبه بعضها البعض، وقد يتم استخدام لسانك في يوم من الأيام للتحقق من الهوية.