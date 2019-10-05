شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب عدم فقدان الوزن بعد اتباع رجيم الكيتو.. منهم تناول البروتين بكثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام كيتو هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تقيد بشكل ملحوظ كمية تناول الكربوهيدرات، في العادة يقوم الجسم بتقسيم الكربوهيدرات إلى جلوكوز السكرالذي يستخدمه في الطاقة عندما لا يكون هناك ما يكفي من الكربوهيدرات في الجسم ، فإنه يذهب إلى مرحلة تسمى الكيتوزيه.

خلال الكيتوزيه يصبح الجسم فعالا جدا في حرق الدهون واستخدامه بدلا من الجلوكوز للحصول على الطاقة، مما يجعل هذا النظام فعال للغاية فى انقاص الوزن، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday"، ومع ذلك قد يجد بعض الأشخاص أنهم لا يفقدون الوزن على النظام الغذائي كيتو في معظم الحالات سيكون السبب في ذلك أنهم لم يدخلوا الكيتوزيه.

هناك أسباب أخرى تجعل الشخص قد لا يفقد الوزن أثناء اتباع نظام الكيتو الغذائي وهى:

1. عدم تحقيق الكيتوزيهيجب على الشخص الذي يتناول نظام الكيتو الغذائي محاولة تناول الكربوهيدرات فقط من 5 إلى 10٪ من السعرات الحرارية التي يتناولونها، فعندما لا يفقد الشخص وزنه على نظام كيتو الغذائي فذلك لأنهم لم يحققوا الكيتوزية.

السبب الأكثر شيوعًا لعدم الدخول في الكيتوزية هو عدم التقليل الكافي من الكربوهيدرات.

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2. تناول الكثير من البروتينبعض الأشخاص يعتقدون خطأ أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وارتفاع نسبة البروتين هو نظام غذائي كيتو، مع ذلك من غير المرجح أن يسبب هذا النوع من النظام الغذائي الكيتوزية لأن الجسم يمكن أن يحلل البروتينات الزائدة إلى أحماض أمينية ويحولها إلى أنواع من السكر.

3. تناول الكثير من الكربوهيدرات دون معرفة ذلك

يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول المكسرات ومنتجات الألبان هذه الأطعمة عادة ما تكون عالية الدهون الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية التي تجعل إضافة كبيرة لنظام غذائي كيتو. ومع ذلك، فإنها تحتوي أيضا على الكربوهيدرات.





4- عدم عد السعرات الحراريةعد السعرات الحرارية قد يساعد الشخص على فقدان الوزن على نظام كيتو الغذائي، فالشخص الذي يتناول سعرات حرارية أكثر مما يمكن أن يحرقه الجسم من غير المرجح أن يخسرالوزن، يمكن للأشخاص الذين يستهلكون الكثير من السعرات الحرارية زيادة الوزن، حتى لو كانوا في حالة الكيتوزيه.

تميل الأطعمة الغنية بالدهون إلى احتواء الكثير من السعرات الحرارية أكثر من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات. لذلك فمن المهم أن يتم حساب عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها.

5. الوجبات الخفيفة المستمرةحتى عندما يكون لدى الشخص خطة معتمدة للوجبات في الاعتبار، إذا استسلم للوجبات الخفيفة المستمرة فإن هذا قد يزيد بشكل كبير من السعرات الحرارية قد تساعد الوجبة الخفيفة على منع آلام الجوع ولكنها يمكن أن تخرب جهود تخفيف الوزن بسهولة.