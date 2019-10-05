- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلعب نمط الحياة الصحي دوراً مهماً في الوقاية من سرطان الثدي، إذ قد تزيد بعض العوامل فرص الإصابة بالمرض، لذا يجب تجنبها والابتعاد عنها تماماً.
ويخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وتتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.
وللحفاظ على نمط حياة صحي يجب الالتزام بالغذاء الصحي والنشاط البدني والمحافظة على الوزن الصحي مع الابتعاد عن مسببات السرطان كما يوضحها الإنفوجراف التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 7 عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.