إنفوجراف.. 7 عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلعب نمط الحياة الصحي دوراً مهماً في الوقاية من سرطان الثدي، إذ قد تزيد بعض العوامل فرص الإصابة بالمرض، لذا يجب تجنبها والابتعاد عنها تماماً.

ويخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.



وللحفاظ على نمط حياة صحي يجب الالتزام بالغذاء الصحي والنشاط البدني والمحافظة على الوزن الصحي مع الابتعاد عن مسببات السرطان كما يوضحها الإنفوجراف التالي: