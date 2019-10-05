طريقة حرق الدهون برجيم التفاح المجفف وهذه قواعده

لا يمكن حرق الدهون بطريقة سحرية وسريعة جداً. فهذا يحتاج الى الوقت والى بذل الجهود من خلال الالتزام بنظام غذائي متوازن مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي 3 مرات على الاقل كل اسبوع. وفي موازاة ذلك ينصح ايضاً باتباع بعض الحميات الصحية الخاصة التي تساعد على نحت الجسم من خلال حرق الدهون بطريقة سهلة جداً. وتعتبر حمية التفاح المجفف احدى هذه الطرق الفعالة والاكثر سهولة في التطبيق.

كيفية حرق الدهون برجيم التفاح المجفف

من اجل حرق الدهون بطريقة فعالة مع الحفاظ على وزن صحي لمدة طويلة يجب اختيار الاطعمة الصحية والاعتماد على نظام حياتي متوازن مع التخلي عن العادات السيئة وخصوصاً تناول الاطعمة الجاهزة والدسمة والجلوس لوقت طويل. ويعتبر التفاح المجفف من تلك الاطعمة التي تساعد على استعادة الرشاقة وتعود بالكثير من الفوائد على الصحة. ولهذا ينصح باتباع ما يسمى رجيم التفاح المجفف.

قواعد وفوائد رجيم التفاح المجفف لنسف الدهون

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يمكن هذا الرجيم ان يساعد على التخلص من الكتل الدهنية التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. كما انه يزود الجسم بالكثير من العناصر والمكونات الصحية التي يحتاج اليها ليؤدي وظائفه بالشكل الصحيح والفعال. ويقوم هذا الرجيم على تطبيق قاعدة اساسية.

• تقوم هذه القاعدة على تناول التفاح المجفف كوجبة فطور أو عند الشعور بالجوع خلال الفترات الفاصلة بين الوجبات. لكن يفضل فعل ذلك باعتدال وعدم تناول كمية كبيرة منه. ومن المفيد ايضاً اضافته الى انواع السلطات الصحية.

• يحتوي التفاح المجفف على عدد من السعرات الحرارية أكبر من ذلك الذي يحتوي عليه التفاح العادي. ورغم هذا لا يعتبر من المأكولات التي تسبب زيادة الوزن او تراكم الدهون في مناطق الجسم مثل البطن والخاصرتين والارداف.

• يحتوي كل 100 غ من هذا التفاح على 88 سعرة حرارية وعلى 0.2 غ من البروتين و21 غ من الكربوهيدرات و0.1 غ من الدهون الصحية. وهو ايضاً مصدر مهم للألياف وعدد من المغذيات الاساسية.

• يزود تناول التفاح المجفف الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها خلال النهار ويخلصه من التعب. كما انه يساعد على الشعور بالشبع خصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات. لكن يحذر من اكله الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم.

• يعتبر التفاح المجفف ايضاً مصدراً مهماً لعدد من الفيتامينات مثل الفيتامين B وE وC اضافة الى مضادات الاكسدة والالياف. واشارت بعض الدراسات الحديثة الى ان توفر تلك المضادات مع الفيتامين C يساهم في محاربة الخلايا السرطانية وخصوصاً في الكبد والقولون.

• واضافة الى حرق الدهون يمكن تناول هذا التفاح ايضاً ان يعود بالفائدة على الجهاز التنفسي.

طريقة تحضير التفاح المجفف لحرق الدهون

يمكن تعلم طريقة تحضير التفاح المجفف في المنزل بطريقة سهلة جداً. ويحتاج هذا الى اتباع 4 مراحل.

المرحلة الاولى. تقطع حبات التفاح الى شرحات دائرية من دون نزع القلب.

المرحلة الثانية. يحمى الفرن على درجة 90 مئوية وتوضع شرحات التفاح الدائرية على ورق خاص بداخله.

المرحلة الثالثة. تترك الشرحات في الفرن لمدة لا تقل عن 3 ساعات مع الحرص على تقليبها بين الحين والآخر.

المرحلة الرابعة. وبعد ذلك تصبح الشرحات جاهزة للأكل وخصوصاً في الصباح ضمن نظام غذائي ورياضي يهدف الى حرق الدهون ونحت الجسم وخسارة الوزن بطريقة صحية.