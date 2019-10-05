شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. دواء محتمل لعلاج الأزمات القلبية والان مع التفاصيل

ابتكر فريق بحثي من جامعة جويلف الكندية دواء محتملا لعلاج الأزمات القلبية ومنع قصور القلب الذي لا يوجد له علاج.

والأزمات القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تؤدي إلى استجابات التهابية تسبب ندبة تتشكل في القلب، وبمرور الوقت يؤدي هذا الضرر في النهاية إلى فشل القلب غير القابل للشفاء.

والدواء الجديد الذي يحمل اسم SR9009، والذي تم الإعلان عنه، الخميس، من خلال دراسة نشرت في دوريةNature Biology، يعطل التعبير عن الجينات التي تسبب ردود فعل مناعية سلبية بعد أزمة قلبية، حيث يقلل من إنتاج مستشعر خلوي يسمى NLRP3، الذي يساهم في حدوث التندب.

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وأظهر الباحثون خلال الدراسة التي أجريت على فئران التجارب أن إعطاء هذا العلاج بعد أزمة قلبية إلى جانب العلاج التقليدي أدى إلى التهاب أقل وإصلاح أفضل للقلب.

ويقول مارتينو، مدير مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية بجامعة جويلف في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: "إن الانتقال بهذا الدواء لمراحل أبعد بتجربته على البشر بعد نجاح التجارب السريرية التي ستجرى لاحقا سيسمح بالشفاء التام، كما لم يحدث أي أزمة قلبية".

ويضيف: "يمكن للناس أن تنجو من الأزمات القلبية، لأن القلب لن يتضرر، لقد دهشنا من رؤية مدى سرعة عمله، ومدى فعاليته في علاج الأزمات القلبية ومنع قصور القلب في نماذج فئران التجارب لدينا".