شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير دم اصطناعي يمكن نقله لأي مريض والان مع التفاصيل

طور فريق خبراء ياباني دما اصطناعيا في المختبر يزعمون أنه يمكن نقله إلى أي مريض بغض النظر عن فصيلة دمه.

ويعتقد خبراء من كلية الطب الوطنية للدفاع بمدينة توكوروزاوا اليابانية أن الاختراع الذي توصلوا إليه بعد دراسة نشرت نتائجها في مجلة "Transfusion"، يمكن أن ينقذ أرواح البعض بمعالجة الموقف في مكان الحادث فورا.

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحث الرئيسي الدكتور مانابو كينوشيتا قوله: "من الصعب تخزين كمية كافية من الدم لنقله في مناطق مثل الجزر النائية"، مضيفاً: "سيكون الدم الاصطناعي قادراً على إنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين بوقتها".

واختبر الفريق الدم الجديد على 10 أرانب، ونجا 6 منهم، وأوضحوا ان النتيجة مشابهة لما سيحدث إذا كانت الحيوانات عولجت بدم حقيقي، إذ لم يبلغ بأي آثار جانبية له مثل التخثر.

وتحمل بعض سيارات الإسعاف في المملكة المتحدة دم "O-negative"، الذي يطلق عليه النوع "العالمي"، إذ يمكن تقديمه لأي شخص في حالة الطوارئ، لكنه أيضا نادر، ما يعني أن الطلب عليه كبير.