صحة ورشاقة

تدخين السجائر الإلكترونية يودي بحياة 18 أمريكيا بمرض غامض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدخين السجائر الإلكترونية يودي بحياة 18 أمريكيا بمرض غامض والان مع التفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن عدد الوفيات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية بلغ 18 حالة.

 

وأشارت المراكز إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بهذا المرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن.

Advertisements

 

ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعين، لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول، وهو من أحد مكونات الماريجوانا.

 

وأوصت المراكز الأسبوع الماضي بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدخين السجائر الإلكترونية يودي بحياة 18 أمريكيا بمرض غامض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا