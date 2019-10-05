شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: هيكل خارجي يعيد لمصاب بشلل رباعي القدرة على المشي والان مع التفاصيل

في سابقة حققها باحثون فرنسيون، بات في استطاعة رجل فرنسي مصاب بشلل رباعي منذ 4 سنوات إثر تعرضه لحادثة سقوط، المشي مجددا عن طريق التحكم الدماغي بهيكل خارجي.

وتؤدي الإصابات في النخاع الشوكي إلى شلل رباعي لدى نحو 20% من المرضى.

وأوضح هذا الشاب تيبو، أول مريض يخضع لتجربة سريرية يجريها مركز "كليناتيك" للبحوث في مجال الطب الحيوي في مدينة جرونوبل الفرنسي: "هذه رسالة أمل للأشخاص الذين يعانون حالتي.. وهي أن ثمة أمورا قابلة للتحقق".

وتدرب الشاب الذي زُرعت في دماغه الوصلات الكهربائية قبل أكثر من عامين، في منزله على مدى أشهر عدة على جهاز محاكاة، وبفضل هذه الأداة المزروعة لديه نجح في التحكم بتحركات رديف إلكتروني افتراضي على شاشة التلفزيون الخاصة به.

وأوضح تيبو "تعيّن عليّ إعادة تعلم كل شيء رويدا رويدا، تساعد الليونة العصبية على استعادة الأوامر المطلوبة للقيام بالحركات الصحيحة بمرونة أكبر وبصورة طبيعية أكثر".

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وواظب بعد ذلك على التوجه بواقع 3 أيام شهريا إلى جرونوبل لإجراء التمارين عينها مباشرة على الهيكل الخارجي، وبات في استطاعته تحريك ساقي الروبوت ولي المرفق ورفع الكتفين.

وقال: "لم أكن أعرف أنه في الإمكان الذهاب بعيدا لهذه الدرجة"، مبديا سروره لتمكنه من المساعدة في تقدم العلوم رغم التعب من هذه التمرينات والطريق الطويل المتبقي أمامه، وأضاف "في ظل كل الآلام والعذابات التي قاسيتها لا أشعر بأي ضيق، لطالما كان من دواعي سروري المشاركة في هذا البحث.

وذكر الأستاذ الفخري في جامعة جرونوبل ألب الفرنسية عليم لويس بن عبيد "يقوم النموذج الأولي الذي أتى ثمرة بحوث أجرتها فرق عدة على مدى 10 سنوات، على موصلات كهربائية مزروعة داخل المخ قادرة على التقاط الإشارات المرسلة من الدماغ وتحويلها إلى إشارات حركية".

وأشار الأخصائي في الجراحة الدماغية وهو المعد الرئيسي لدراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت نورولوجي"، إلى أن الدماغ لدى الأشخاص المصابين بشلل رباعي إثر كسر في العمود الفقري يبقى قادرا على توجيه أوامر تؤدي عادة إلى تحريك الذراعين والساقين، لكن ليس هناك من ينفذها.

وأثبت الباحثون أنه من الممكن التقاط هذا النشاط الكهربائي بصورة صحيحة ومتواصلة ونقله بالوقت الحقيقي تقريبا، وبشكل لاسلكي إلى جهاز الكمبيوتر الذي يفكك رموزه، غير أن الطريق لا يزال طويلا قبل التمكن من استخدام هذا الهيكل الخارجي في الحياة اليومية، وسيتم زرع وصلات كهربائية لدى مريض آخر في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يعقبه اثنان آخران في الأشهر المقبلة.

وزرعت فرق بحثية أخرى في السابق وصلات كهربائية للتحفيز الدماغي لعضلات المرضى المشلولين أو مبتوري الأطراف، غير أن دراسة بن عبيد هي الأولى التي تستخدم فيها مباشرة إشارات الدماغ للتحكم بهيكل خارجي آلي.