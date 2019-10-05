قضاء أمريكا يؤيد حظر السجائر الإلكترونية في ماساتشوستس

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/10/5 01:06 م بتوقيت أبوظبي
مراكز مراقبة الأمراض سجّلت حتى الآن 18 وفاة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني
أيّدت محكمة فيدرالية أمريكية قرار حظر السجائر الإلكترونية في ولاية ماساتشوستس، الجمعة، وسط موجة من الوفيات والإصابات المرتبطة بتدخين هذه المنتجات في البلاد.
وتبيّن وفقاً لمراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أنّ 18 حالة وفاة في 15 ولاية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية، إضافة إلى 1080 إصابة.
وأعلن مسؤولون في ولاية كونيتيكت حالة وفاة أخرى في تلك الولاية، الجمعة.
وأصبحت ماساتشوستس أول ولاية أمريكية تصدر حظراً تاماً على كل منتجات التدخين الإلكتروني في سبتمبر/أيلول، على أن يستمر لمدة 4 أشهر.
وتقدّم مصنّعون بطعن لهذا الحظر في محكمة في بوسطن، بحجة أن القانون لا يتناسب مع الأخطار الصحية المحتملة للأجهزة.
ودعت جمعية "فايبور تكنولوجي أسوسييشن" بدلاً من ذلك إلى فرض حظر محدود على بعض المنتجات، بما في ذلك العبوات والسوائل التي تحتوي على مادة "تي إتش سي"، وهي المنشط الرئيسي في القنب، التي تباع في السوق السوداء.
لكن المحكمة رفضت إلغاء الحظر قائلة إنّه "يتعارض مع المصلحة العامة".
وستعقد جلسة استماع كاملة للقضية في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
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